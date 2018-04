Cărtărescu für Lebenswerk geehrt

Der rumänische Schriftsteller Mircea Cărtărescu wird für sein Lebenswerk mit dem „Premio Formentor de las Letras“ 2018 ausgezeichnet. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis wird vom spanischen Verlag Seix Barral und zwei Hoteliersfamilien vergeben und am 5. Oktober bei einem Festakt im Hotel Formentor auf Mallorca überreicht.

Cărtărescu reiht sich in eine illustre Preisträger-Riege ein: In den 1960er Jahren wurden mit dem „Premio Formentor“ unter anderen Jorge Luis Borges, Saul Bellow und Uwe Johnson geehrt. Die Auszeichnung wird seit 2011 wieder verliehen, seither gewannen Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso und Alberto Manguel.„In Cărtărescus Werk tritt die Existenz einer Kartographie der Erinnerung zutage, die kreative Energie des Traumes, die Freiheit der Imagination und die Kraft der Sehnsucht“, urteilte die Jury unter dem Vorsitz des Vorjahrespreisträgers Alberto Manguel. Cărtărescu, der 1956 in Bukarest geboren und als Autor der „Orbitor“-Trilogie (auf Deutsch 2007, 2011 und 2014 erschienen) bekannt wurde, hat für seine Bücher schon viele Auszeichnungen erhalten; zuletzt wurde ihm im Februar dieses Jahres der Thomas Mann-Preis zuerkannt, den er amin Lübeck entgegennehmen wird.