Auszeichnung für Mircea Cărtărescu

Der von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München, gemeinsam verliehene Thomas Mann-Preis geht in diesem Jahr an den rumänischen Schriftsteller Mircea Cărtărescu.

„In den letzten vier Jahrzehnten avancierte der 1956 in Bukarest geborene Mircea Cărtărescu zunächst durch seine Gedichtbände, dann vor allem durch Romane, Erzählungen und Essays zur wichtigsten Stimme der rumänischen Literatur“, so die Jury. „Mit seiner unbändigen, vielstimmigen Roman-Trilogie ,Orbitor‘ schrieb er sich in die Weltliteratur ein.“ Cărtărescu veröffentlicht seit 1978 Gedichte und Prosa und wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung und dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur (beide 2015) sowie dem Internationalen Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt (2012). Die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Thomas Mann-Preises findet amin Lübeck statt. Die Laudatio hält der Schriftsteller Uwe Tellkamp.