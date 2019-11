1. November 2019 Druckansicht

Emmaus-Kantorei auf Konzertreise in Siebenbürgen

Die Emmaus-Kantorei aus Willich am Niederrhein war bei ihrer diesjährigen Herbstreise zu Gast in Siebenbürgen und Bukarest in Rumänien. Den Auftakt gaben die ambitionierten Sängerinnen und Sänger unter der Leitung ihres Dirigenten Klaus-Peter Pfeifer in der Johanneskirche in Hermannstadt. Dort wurden sie von Landesmusikwart Jürg Leutert freundlich begrüßt.

Mit Chor- und Instrumentalmusik aus fünf Jahrhunderten unter dem Titel „Ihr Schall gehet aus“ trafen die Willicher den Nerv der zahlreichen Besucher bei insgesamt vier Konzerten. Auf dem Reiseprogramm stand auch die „Schwarze Kirche“ in Kronstadt mit der größten Pfeifenorgel Osteuropas, die dem Chor eindrucksvoll von Dr. Steffen Schlandt vorgeführt wurde. In der Margaretenkirche in Mediasch wurde die Kantorei durch Lutz Connerth begrüßt, der auch eine spontane Kirchenführung gab. Ganz besonders herzlich war die Begegnung mit der Kantorin Edith Toth, die beim anschließenden Abendessen im Ort von allen Mitreisenden ins Herz geschlossen wurde. Den Abschluss der Reise bildete das Konzert in der Lutherischen Kirche in Bukarest. Emmaus-Kantorei Willich vor dem spätgotischen Altar der Margaretenkirche in Mediasch. Foto: privat Die Emmaus-Kantorei Willich vor der großen Buchholz-Orgel der Schwarzen Kirche in Kronstadt. Foto: privat Mit Chor- und Instrumentalmusik aus fünf Jahrhunderten unter dem Titel „Ihr Schall gehet aus“ trafen die Willicher den Nerv der zahlreichen Besucher bei insgesamt vier Konzerten. Auf dem Reiseprogramm stand auch die „Schwarze Kirche“ in Kronstadt mit der größten Pfeifenorgel Osteuropas, die dem Chor eindrucksvoll von Dr. Steffen Schlandt vorgeführt wurde. In der Margaretenkirche in Mediasch wurde die Kantorei durch Lutz Connerth begrüßt, der auch eine spontane Kirchenführung gab. Ganz besonders herzlich war die Begegnung mit der Kantorin Edith Toth, die beim anschließenden Abendessen im Ort von allen Mitreisenden ins Herz geschlossen wurde. Den Abschluss der Reise bildete das Konzert in der Lutherischen Kirche in Bukarest.Das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm wurde durch die Organisten Toni Ulrich, Denis Richter und Svenja Spickers bereichert. Susanne Weber-Spickers steuerte einige Querflötenstücke von Telemann und Fauré bei.Das spätsommerliche Wetter bescherte den fleißigen Sängerinnen und Sängern der Emmaus-Kantorei viele Sonnenstunden, die auch das Rahmenprogramm der Reise zu einem besonderen Erlebnis machten. Stadtführungen und Besichtigungen der berühmten Kirchenburgen (UNESCO-Kulturerbe), ein Treffen mit dem Vorsitzenden des Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul Jürgen Porr, und ein diakonisches Singen im Altenpflegeheim Dr. Carl Wolff in Hermannstadt waren ganz besondere Momente der zwischenmenschlichen Begegnungen dieser Reise. Klaus-Peter Pfeifer

Schlagwörter: Kantorei, Willich, Konzertreise, Hermannstadt, Kronstadt, Mediasch, Bukarest

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.