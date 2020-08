Versandaktion erfolgreich beendet

In der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 6 vom 15. April 2020, kündigte das Kulturreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland an, dass das Buch „Deportarea în fosta URSS a etnicilor germani din România“ von Dr. Ilie Schipor kostenlos beim Verband erhältlich sei. Diese Versandaktion konnte nun zu einem guten Ende geführt werden.

Kaum waren die Osterfeiertage vorbei und die ersten Verbandsmitglieder hatten die Siebenbürgische Zeitung im Briefkasten, stand das Telefon nicht mehr still. Das Interesse an den neuen Erkenntnissen aus russischen Archiven war derart groß, dass bereits nach 24 Stunden die über 100 vorrätigen Bücher vergriffen waren. Schnell war klar, dass es Nachschub brauchte, den das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen dankbarerweise auch gleich zusagte. Doch wann und wie sollte diese Lieferung nach Deutschland kommen? Mitte April war coronabedingt an einen Transport nicht einmal zu denken. Also hieß es, eine Warteliste führen und die Interessenten um Geduld bitten.Mitte Juli bot sich dann endlich die Gelegenheit, weitere 350 Bücher nach München zu bringen. Nun konnte auch der zweite, weit größere Teil der Sendungen verschickt werden. Bis Ende Juli haben somit insgesamt über 470 Bücher den Weg zu den Mitgliedern unseres Verbandes gefunden. Gedruckte Exemplare sind beim Verband mittlerweile nicht mehr vorrätig, man kann das Buch jedoch kostenlos als PDF im Internet herunterladen:[url= https://moscova.mae.ro/node/933] https://moscova.mae.ro/node/933[/url].Unzählige Anrufer und Mailschreiber erklärten ihr Interesse an dem Buch damit, dass etwa ihre Eltern, Tanten oder Onkel deportiert waren. Einige wurden sogar selbst noch in der Deportation geboren. Für einen Vertreter der Enkelgeneration war es berührend, im direkten Kontakt zu hören, wie viele Landsleute von der Verschleppung in die Sowjetunion betrof­- fen waren und wie damit in den einzelnen Familien später umgegangen wurde. Manch ein Interessent verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese persönliche Perspektive durch das neue Buch endlich um die amtliche sowjetische Perspektive ergänzt würde. Möge das Buch in Deutschland wie auch in Rumänien auf eine große Leserschaft stoßen.

Dagmar Seck