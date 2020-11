Aufruf an Zeitzeugen: Schildern Sie Ihre Erinnerungen an den Exodus

Das Ende des totalitären Ceaușescu-Regimes markiert einen epochalen ­Einschnitt in der Geschichte der rumäniendeutschen Minderheit der Siebenbürger Sachsen. Prof. Dr. Hans-Christian Maner schildert in „Das Ende der Geschichte? Siebenbürger Sachsen 30 Jahre nach dem Exodus“ die allgemeine Aufbruchsstimmung infolge der revolutionären Ereignisse Ende Dezember 1989: „Die Öffnung der Grenzen wirkte wie ein Dammbruch. Die aufgestauten Sorgen, Unzufriedenheiten und Frustrationen, das Gefühl des Fremdgewordenseins im eigenen Land, die lange vorher mental oder tatsächlich gepackten Koffer, die nach wie vor bestehende Rechtsunsicherheit, die Ungewissheit darüber, ob die neuen Freiheiten von Dauer sein würden und ob die Lage der Minderheiten sich tatsächlich verbessern würde, führten letztendlich zu einer Auswanderungswelle größten Ausmaßes.“

Die Entscheidung, die alte Heimat zu verlassen, um nach Deutschland auszuwandern, stellte die siebenbürgische Gemeinschaft vor eine Zerreißprobe. Durch den Massenexodus der Siebenbürger Sachsen Richtung Deutschland sank die Anzahl der Deutschen in Siebenbürgen von einer Viertelmillion Anfang der 1940er Jahre auf etwa 16.000 zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Dem Erleben von Heimatverlust, neuer Existenzgründung und Integration der Ausgewanderten stand, aus Sicht der in Siebenbürgen verbliebenen Minderheit einer Minderheit, die Erfahrung des Weggehens von Angehörigen, von Freunden, das Schrumpfen der Gemeinschaft, auch Vereinsamung gegenüber. Mit all diesen komplexen Prozessen verbunden ist die Identitätsfrage.

