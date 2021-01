Kulturpreisverleihung online: Frieder Latzina wird geehrt

Am 24. Januar 2021 findet auf dem YouTube-Kanal des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eine kleine Feierstunde zu Ehren von Frieder Latzina, dem Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2020, statt.

Kulturpreisträger Frieder Latzina

n normalen Jahren weiß das Publikum, wann und wo es den bzw. die neusten Preisträger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises kennenlernen kann: am Pfingstsonntag in Dinkelsbühl. Nun war 2020 aber kein normales Jahr und so wurden sowohl das Publikum als auch der Preisträger Frieder Latzina auf den 6. Januar 2021 in Karlsruhe vertröstet. Die Idee, dem Musikverleger und ehemaligen Kreisgruppenvorsitzenden den Preis in seiner Heimatstadt zu übergeben, war schön, doch letztlich leider nicht umsetzbar. Was also tun? Auf den Heimattag 2021 hoffen, von dem jetzt noch niemand weiß, ob bzw. unter welchen Bedingungen er stattfinden kann?Zur Sicherheit aller Beteiligten wurde ein anderer Weg gewählt: Der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis 2020 wird am 24. Januar 2021 online „verliehen“. Eine Premiere, die sich hoffentlich eines großen Publikums erfreuen wird. In ihrer Laudatio wird die Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei, Andrea Kulin, die Leistungen und Verdienste Frieder Latzinas um das siebenbürgisch-sächsische Musikerbe ausführlich würdigen. Das Video wird um 17.00 Uhr freigeschaltet und ist danach dauerhaft auf dem YouTube-Kanal des Verbandes abrufbar. Die Laudatio wird auch in Folge 2 der Siebenbürgischen Zeitung vomabgedruckt.Termin:17.00 UhrAdresse: www.youtube.com/siebenbuergerde

Dagmar Seck