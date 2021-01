Danke an alle Erwerber des Kirchenburgen-Kalenders

Der Verkauf der vierten Auflage des Kalenders des Vereins Kulturerbe Kirchenburgen e.V. hat uns sehr deutlich gezeigt, dass es unter uns Siebenbürger Sachsen viele Menschen gibt, deren Verbindung zu unserem jahrhundertealten Kulturerbe in Siebenbürgen noch besteht. Gleichzeitig bezaubern unsere Kirchenburgen auch Nichtsiebenbürger in Deutschland und Rumänien, die die Sicherung der Kirchenburgen als sinnvoll erachten.

Kalenderbild von Bonnesdorf: Vorreformatorisches Freskenjuwel im „Dornröschenschlaf" (links im Bild) wartet darauf, restauriert zu werden. Foto: Alex Kloos

Wir freuen uns, dass der Kalender so gut angenommen wird, und danken allen, die ihn erworben haben. Für uns ist es ein Mutmacher, unseren Einsatz im Sinne unserer Kirchenburgen fortzusetzen. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt vollständig in den Erhalt der Kirchenburgen ein. Dieser Erfolg führte auch zur zweiten Nachbestellung, so dass der Kirchenburgen-Kalender 2021 im Februar weiterhin per Mail info [ät] kulturerbe-kirchenburgen.de oder per Telefon bzw. WhatsApp unter (0172) 3474752 für 7,00 Euro pro Einzelexemplar, zuzüglich Versandkosten, bestellt werden kann. Allen Freunden unserer siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen wünschen wir ein gesundes Jahr 2021.

Hans Reinerth