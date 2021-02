25. Februar 2021

Dichterwettstreit: Wer gewinnt den Goldenen Blumentopf 2021 und liest im Nürnberger Irrhain?

In den Reihen der Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen haben wir viele Talente, auch im literarischen Bereich. Diesmal sind die in Franken und der Oberpfalz lebenden gefragt! Kennen Sie jemanden mit literarischen Ambitionen? Vielleicht sogar in der Verwandtschaft? Bitte weitersagen: Es geht um einen Wettbewerb, den der in Nürnberg angesiedelte Pegnesische Blumenorden (gegründet 1644) auslobt, die „einzige Sprach- und Literaturgesellschaft aus der Barockzeit, die ununterbrochen weiterbesteht“.

Der Goldene Blumentopf ist der jährlich verliehene Literaturpreis des Pegnesischen Blumenordens. Prämiert wird dabei nicht allein die literarische Qualität der eingereichten Texte, sondern auch deren Vortrag, weshalb sich der Irrhain bei Kraftshof/Nürnberg einmal im Jahr in eine Freilichtbühne für den Dichterwettstreit um den Goldenen Blumentopf verwandelt.



Bis zu sieben Autorinnen und Autoren stellen sich einer fachkundigen Jury und dem Publikum. Als Gewinn winken ein Preisgeld und der Goldene Blumentopf. Alle für den Wettbewerb ausgewählten Texte werden außerdem in der nächsten Ausgabe der Literaturzeitschrift BLATTWERK veröffentlicht.



Der Goldene Blumentopf 2021 wird am Samstag, den 8. Mai, ab 15.00 Uhr im Nürnberger Irrhain ausgetragen. Einsendeschluss für einen Wettbewerbsbeitrag ist Freitag, der 26. März. Bedingungen für die Teilnahme und weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.blumenorden.de Doris Hutter

Schlagwörter: Wettbewerb, Lyrik, Vortrag, Nürnberg, Ausschreibung

