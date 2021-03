23. März 2021

Online-Vortrag von Heinke Fabritius: „Ein Schloss am Neckar, eine katholische Kirche am Donaudelta und ein evangelisches Pfarrhaus im Herzen Rumäniens.“

Am Donnerstag, den 25. März 2021, um 19 Uhr spricht die Kulturreferentin für Siebenbürgen, Dr. Heinke Fabritius, auf Einladung der Katholischen Akademie Berlin im Rahmen der Reihe KULTURSCHICHT Online in einer Zoom-Videokonferenz über: „Ein Schloss am Neckar, eine katholische Kirche am Donaudelta und ein evangelisches Pfarrhaus im Herzen Rumäniens“.





Eine Anmeldung per E-Mail bis zum 24. März um 12 Uhr unter information[ät]katholische-akademie-berlin.de ist zwingend erforderlich. Angemeldete Teilnehmer erhalten den Link zur Teilnahme an der Zoom-Videokonferenz als Bestätigung spätestens am Veranstaltungstag per E-Mail. Die Kunsthistorikerin Heinke Fabritius ist seit 2017 Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum. Neben Siebenbürgen umfasst das von ihr geführte Kulturreferat auch die historischen Regionen Bukowina, Bessarabien, Dobrudscha, Maramuresch, Moldau und Walachei. Das Kulturreferat für Siebenbürgen ist von der Staatsministerin für Kultur und Medien eingerichtet und getragen. Es wirkt eigenständig und unabhängig vom Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim am Neckar aus, dem es angegliedert ist. Vordringliches Ziel ist es, über die deutschsprachigen Kulturen in diesen (ehemals) multiethnischen Gebieten zu informieren und die unterschiedlichsten Verflechtungsgeschichten ihrer Bewohner einem breiten Publikum als Teil des europäischen Erbes erfahrbar zu machen.Eineunter information[ät]katholische-akademie-berlin.de ist zwingend erforderlich. Angemeldete Teilnehmer erhalten den Link zur Teilnahme an der Zoom-Videokonferenz als Bestätigung spätestens am Veranstaltungstag per E-Mail. Quelle: Katholische Akademie Berlin

Schlagwörter: Vortrag, online, Zoom, Heinke Fabritius, Kulturreferentin, Schloss Horneck, Gundelsheim, Berlin

