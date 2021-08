Jahresempfang 2021 auf Schloss Horneck: Gedenken an Dr. Wolfgang Bonfert

Statt zu einem Neujahrsempfang im Januar laden die Kultureinrichtungen für Samstag, den 4. September, 14.00 Uhr, ihre Freunde und Förderer zu einem Jahresempfang in den Festsaal auf Schloss Horneck ein – wie üblich sind dies der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturrat für Institut/Bibliothek und Museum sowie der Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck als Träger des Schlosses.

Ehrenvorsitzender Dr. Wolfgang Bonfert hielt am Pfingstsonntag, dem 9. Juni 2019, die traditionelle Rede an der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl. Foto: Günther Melzer

Im Mittelpunkt des Empfangs wird das Gedenken an den langjährigen Vorsitzenden des Verbandes/der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland ­sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen, Dr. Wolfgang Bonfert, stehen, der im Frühjahr neunzigjährig verstorben war. Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung hat dankenswerterweise Prof. Heinz Acker übernommen. Am späteren Nachmittag des gleichen Tages (17.00 Uhr) lädt das Siebenbürgische Museum zu einer Ausstellungseröffnung ein.Bei der Durchführung des Jahresempfangs wird auf die dann geltenden Pandemieschutzmaßnahmen des Landkreises Heilbronn Rücksicht zu nehmen sein. Es ist daher unbedingt erforderlich, sich im Vorfeld anzumelden und eine Teilnahmebestätigung und gegebenenfalls Informationen über zu beachtende Einschränkungen abzuwarten, so könnte etwa die Zahl der Teilnehmenden begrenzt sein. Bitte melden Sie sich daher bis zum 20. August unter Angabe von Kontaktdaten bei info[ät]siebenbuergen-institut.de an und achten Sie in den Tagen vor dem Termin auf etwaige Rückmeldungen. Trotz möglicher Einschränkungen sind die Vorsitzenden des Kulturrats und des Schlossvereins zuversichtlich, dass ein Austausch in der gewohnten Umgebung des Schlosses wieder möglich sein wird, und laden dazu herzlich ein.