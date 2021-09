TV-Tipp: Beherzter Einsatz für die Rettung siebenbürgischer Denkmäler

"Ambulanz für Denkmäler" unter Stefan Vaida im Einsatz auf der evangelischen Kirche in Meeburg (rumänische Beia) im Kreis Kronstadt. Foto: Adrian Arsu

Dreharbeiten des mdr-Teams für den Dokumentarfilm „Re: Ambulanz für Denkmäler, Ruinen-Retter in Siebenbürgen“. Foto: Jan Siegmeier / werkblende (mdr-Fernseteam)

In Siebenbürgen verschwindet eine weltweit einmalige Kirchenburgenlandschaft. Restaurator Stefan Vaida will dieses Kulturerbe retten. Einer der dringlichsten Einsätze findet im Dorf Meeburg (rumänisch Beia) im Kreis Kronstadt statt. Hauptfinanzier ist Prinz Charles von Wales. Trutzige Bauten aus dem Mittelalter stürzen nach und nach ein. Erbaut wurden die Kirchen einst von deutschen Siedlern – den Sachsen. Nach der Wende 1989 sind die meisten von ihnen ausgewandert. Ihre Gotteshäuser stehen seitdem leer.Der rumänische Restaurator Stefan Vaida will das Kulturerbe retten. Dafür geht er einen ungewöhnlichen Weg. Mit seinem Bruder Eugen gründete er eine mobile „Ambulanz für Denkmäler“. Damit fahren die beiden durch ganz Rumänien und sichern marode Bauten. Ihr aktueller Einsatz führt sie nach Meeburg (rumänisch Beia) im Kreis Kronstadt. Gemeinsam mit freiwilligen Handwerkern und Studenten will Stefan Vaida hier das einsturzgefährdete Dach eines fast 500 Jahre alten Wehrkirchenturms retten.Die Einwohner des Dorfes zeigen zunächst wenig Interesse an der Aktion. Viele der rumänischen Bauern, die heute hier leben, sind orthodox. Sie besuchen ihre eigene Kirche und brauchen die der ausgewanderten Siebenbürger Sachsen nicht mehr. Doch Stefan Vaida will den Turm für die nächsten Generationen erhalten. Er und sein Team haben nur drei Wochen Zeit, um das Denkmal zu retten. Die Schäden sind massiver als gedacht. Außerdem entdecken sie in der angrenzenden Kirche ein wertvolles Chorgestühl. Auch das wollen sie – aus Angst vor Verfall und Diebstahl – in Sicherheit bringen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.Hauptfinanzier des Ganzen ist kein Geringerer als seine Königliche Hoheit und Siebenbürgenfan Prinz Charles von Wales. Stefan Vaida und er sind seit Jahren befreundet, heißt es in den Programminformationen von arte.tv Zudem hat das mdr-Fernseteam in Alzen (rumänisch Alţina) im Kreis Hermannstadt gefilmt, berichtet Michael Schuller von der HOG Meeburg in einer E-Mail an die Siebenbürgische Zeitung. Den Anstoß für die Renovierungsaktion in Meeburg habe Familie Vişan gegeben, die auch die Arbeiten koordiniert und das mdr-Kamerateam während den Filmarbeiten betreut habe. „Familie Vişan ist aus Bukarest nach Meeburg zugezogen (vorläufig als ;Sommerresidenz‘) und will die siebenbürgisch-sächsische Tradition, vor allem die Möbelmalerei, hier wiederbeleben. Dafür wurde eine ehemaliger sächsischer Schuppen als Weiterbildungs- und Verpflegungsraum ausgebaut“, schreibt Michael Schuller.Laut Familie Vişan hat die "Ambulanz für Denkmäler" unter Stefan Vaida bereits Renovierungen in folgenden Ortschaften durchgeführtKreis Hermannstadt: Alzen, Abtsdorf, Kleinkopisch, Gürteln, WölzKreis Mieresch: Trappold (CFR), Felldorf, Schaas, Schäßburg (Turm Nr. 11), CustelnicKreis Kronstadt: Meeburg, Radeln, Grânari, Sâmbáta de Sus