Im Gespräch: Thomas Perle

Der Autor und Dramatiker Thomas Perle ist am 3. Dezember im Podcast „CULTURE TO GO – Auf der Suche nach Heimaten“ zu Gast.

Thomas Perle. Foto: Volker Schmidt

Die Interviewreihe des Landesverbandes Hessen im Bund der Vertriebenen (BdV) beschäftigt sich 14-tägig mit Themen wie Flucht, Vertreibung und Aussiedlung, aber auch mit dem deutschen Kulturerbe im östlichen Europa. Im Mittelpunkt stehen Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, ihrer Enkelgeneration oder Expertinnen und Experten auf dem Gebiet. Spannende Dialoge, berührende Geschichten und neue Forschungsergebnisse, die zum Verständnis des heutigen Geschehens in Deutschland und Europa beitragen, sind das Ergebnis dieses im Februar gestarteten Podcasts.In Episode 21 „Die Membran der Mehrsprachigkeit“ spricht Katharina Linnepe mit dem Autor und Dramatiker Thomas Perle. 1987 in Oberwischau geboren, kam er 1991 mit seiner Familie nach Deutschland, wo er in Nürnberg dreisprachig aufwuchs. Die Themen Emigration, Vielsprachigkeit und Identität prägen seine Familiengeschichte und sein künstlerisches Schaffen gleichermaßen – so auch sein Stück „karpatenflecken“, das nach mehrmaligen pandemiebedingten Verschiebungen amam Deutschen Theater Berlin sowie imam Burgtheater Wien uraufgeführt wird.Im Podcast spricht Perle über die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte und über sein Engagement in der Jugendarbeit. Außerdem erklärt er, warum es mehr starke Frauenrollen auf der Bühne braucht, was er für sich von seinen internationalen Aufenthalten mitnimmt und warum sich die Frage nach Identität und Heimat nicht mit Nationalität beantworten lässt. Frieden bezeichnet er im Interview als einen Ausnahmezustand – und verrät, wie wir ihn dennoch bewahren können.Der Podcast geht am 3. Dezember gegen 18.00 Uhr online und kann auf Spotify Youtube und der Webseite www.bdv-hessen.de/medien/podcast-culture-to-go angehört werden.