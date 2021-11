Podcast "Wer war das...?" Interviews mit drei siebenbürgischen Persönlichkeiten auf Siebenbuerger.de

In der neuen Reihe sind fiktive Interviews mit historischen Persönlichkeiten aus Siebenbürgen auf Siebenbuerger.de zu hören: Carl Filtsch (5. Dezember), Magarete Depner (12. Dezember) und Gusto Gräser (19. Dezember).

Podcast mit Carl Filtsch (1830-1845), der geniale Klavierspieler und Komponist aus Mühlbach, der zum Lieblingsschüler von Frédéric Chopin wurde und nach seinem viel zu frühen Tod fast in Vergessenheit geraten ist. Zu hören ab Sonntag, den 5. Dezember, 9 Uhr, auf Siebenbuerger.de.

Gusto Gräser (1879-1958), der unangepasste, friedliche und umweltbewusste Mann, der ganze Generationen mit seinem Denken beeinflusst, die „grünen“ Bewegungen mit ausgelöst und seinen Traum von einer besseren Welt auf seine Weise konsequent gelebt hat. Zu hören ab Sonntag, den 19. Dezember, 9 Uhr, auf Siebenbuerger.de.

Mögen Sie auch Biopics? Also Spielfilme über historische Persönlichkeiten? Diese Filme haben meistens einen Riesenerfolg. Warum? Weil wir mehr über beliebte Personen aus unserer Weltgeschichte erfahren wollen.Warum aber erzählt man immer wieder nur über „bekannte“ Persönlichkeiten? Was ist mit vergessenen, nicht minder grandiosen Menschen, die unsere Kultur, unser Denken, unser soziales Bewusstsein, unsere Wissenschaft und gar die Politik beeinflusst haben? Und was ist mit einem Volk aus Europa – den Siebenbürger Sachsen – über deren Persönlichkeiten so gut wie keine Biopics jemals im TV oder Kino liefen?Bis zu aufwendigen, historischen Filmen ist es ein langer Weg. Somit kam die Filmemacherin Brigitte Drodtloff zu folgendem Format, um vergessene Persönlichkeiten aus der reichen Geschichte Siebenbürgens wieder in Erinnerung zu bringen: Sie schreibt und produziert Podcasts, in denen sie ein fiktives, imaginäres Interview mit jeweils einem faszinierenden und einmaligen Menschen führt, einer Persönlichkeit, die schon lange nicht mehr unter uns weilt. „Denn wirklich sterben tun nur diejenigen, die wir vergessen“, sagt die Erfinderin dieser neuen Reihe von Hörspielen.Die jeweiligen Folgen sind so aufgebaut, dass man eine Übersicht über die Biographie der jeweiligen Persönlichkeiten erhält und wir dann in ein direktes Kennenlernen des jeweiligen Menschen eintauchen können. Auch die Frage, was diese historischen Persönlichkeiten in unserer Zeit machen würden, wird jeder von ihnen gestellt. Emotionen, Gedanken, Wünsche und Anregungen – diese Menschen können uns immer noch bewegen und beeindrucken. Und das wollen diese Audiodateien erreichen.In der ersten Phase wurden folgende drei Hörspiele realisiert: Folge 1 über den genialen Klavierspieler und Komponisten aus Mühlbach,, der zum Lieblingsschüler von Frédéric Chopin wurde und nach seinem viel zu frühen Tod fast in Vergessenheit geraten ist. In Folge Nr. 2 rückt die erste Bildhauerin Siebenbürgens in den Fokus:, eine begnadete Künstlerin, aber auch eine engagierte Kulturmäzenin, die mit Talent und Hartnäckigkeit die verschiedenen Systeme, Kriege und Umwälzungen durchgestanden und dabei nie ihre Liebe zur Kultur aufgegeben hat. In der 3. Folge kommen wirwieder näher, dem unangepassten, friedlichen und umweltbewussten Mann, der ganze Generationen mit seinem Denken beeinflusst, die „grüne“ Bewegungen mit ausgelöst und seinen Traum von einer besseren Welt auf seine Weise konsequent gelebt hat.Gefördert werden diese Podcasts vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V., aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Produziert wird die Reihe von der Filmproduktion TRIARTE International, die Sprecher sind für Carl Filtsch – Alexej Pikalev, für Margarete Depner – Ute Bronder und für Gusto Gräser – Jochen Grumm. Den Jingle „Die Siebenbürger Hymne“ hat Eduard Schneider produziert, an der Gitarre ist Călin Paraschiv zu hören und die Stimme stammt von Frank Glencairn. Für den Ton und den Sounddesign, der die Zuhörer in eine andere Welt entführen soll, ist Tim Höfer zuständig. Recherche, Bücher, Regie und Moderation liegt in den Händen von Brigitte Drodtloff.Das Zielpublikum sind unsere Landleute, aber auch Hörer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Premiere haben die ersten drei Podcasts dieser Reihe an den Adventssonntagen: am 5., 12. und 19. Dezember 2021, 9.00 Uhr, auf www.siebenbuerger.de (bzw. auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube ), wo sie dann auch weiterhin zu hören sind.

Iris Oberth