Hans Bergels neues Buch "Die Stunde der Schlangen"

In zehn Erzählungen wirft Hans Bergel epische Schlaglichter auf die Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ursprünglich für den abschließenden Teil der Romantrilogie „Finale“ verfasst, durchmisst der siebenbürgische Schriftsteller in diesen Texten erneut den europäischen Kontinent und den Globus.

Jeweils konkret an eine Region oder Ortschaft gebunden, sind die Geschichten zutiefst mit dem Weltgeschehen in diesem besonderen Jahrhundert verknüpft, die handelnden Personen sind es mehr denn je. Sprachlich virtuos stellt Hans Bergel mit den Erzählungen und Novellen in „Die Stunde der Schlangen“ einmal mehr sein meisterhaftes Können unter Beweis. Geboren 1925 in Rosenau/Siebenbürgen, ist Bergel vor allem durch seine Romane und Erzählungen sowie mit kulturtheoretischen Schriften bekannt geworden. Er lebt bei München.Hans Bergel: „Die Stunde der Schlangen“. Zehn Erzählungen. Edition Noack & Block in der Frank & Timme GmbH , Berlin, 208 Seiten, gebunden, 20 Euro, ISBN 978-3-86813-078-2. Erscheint voraussichtlich am 23. Dezember 2021, Vorbestellungen sind ab sofort möglich (Auslieferung nach Weihnachten).