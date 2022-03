Horst Samson liest in München

„Unfassbar steckt in der Tiefe des gelungenen Gedichtes ein Rest vom Drama des menschlichen Hierseins. In jenem finsteren Verlies brennt das Leben als Licht und wirft wechselhafte Schatten an die Innenseite unserer Existenz. […] Dichtung ist allein schon durch ihre Existenz und gesellschaftliche Präsenz ein Politikum. Ich reibe mich an den mich umgebenden, prägenden, inspirierenden, auch provozierenden Zuständen und an der grundsätzlichen Verfasstheit unseres Lebens.“ So Horst Samson in einem Interview. Der 1954 in der Bărăgansteppe, wohin seine Familie deportiert worden war, geborene Dichter arbeitete als Lehrer und Journalist. Er ist Herausgeber von Anthologien und übersetzt immer wieder aus dem Rumänischen (Ana Blandiana, Mircea Dinescu u. a.). Seit 1976 erschienen von ihm zwölf Gedichtbände. Als Kritiker des Ceaușescu-Regimes erhielt er 1985 Schreibverbot. 1987 emigrierte er mit seiner Familie nach Deutschland und war von 2006 bis 2014 Generalsekretär der Sektion deutschsprachige Länder des EXIL-PEN.Am Abend des 14. März liest Samson vor allem aus seinen beiden jüngsten Bänden „In der Sprache brennt noch Licht“ (2021) und dem im Frühjahr 2022 erscheinenden Band „Der Tod ist noch am Leben“ (beide Pop Verlag) und spricht darüber mit Niels Beintker, der als Redakteur, Autor und Moderator beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, u.a. für das Büchermagazin „Diwan“ auf Bayern 2.Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Lyrik Kabinetts und des IKGS.Bitte melden Sie sich per E-Mail: info[ät]lyrik-kabinett.de an und informieren Sie sich über die aktuellen Zugangsregelungen. Eintritt: acht Euro, ermäßigt: sechs Euro, Mitglieder: frei.Die Veranstaltung können Sie kostenfrei auf www.dichterlesen.net nachhören.