Videostream "Alles Liebe zum Muttertag" am Sonntag, dem 8. Mai

Pfr. Alfred Dahinten und Filmproduzent Eduard Schneider bei den Aufnahmen für das Muttertagsständchen.

Chatten in Video-Stream

So kommt das Muttertagskonzert zu Ihnen

Der zweite Sonntag im Mai ist traditionell der Muttertag. An diesem Tag stehen Mütter, Omas und Ur-Großmütter ganz besonders im Mittelpunkt unser Gedanken und Empfindungen. Zumindest einmal im Jahr wollen wir uns daran erinnern, was wir unseren Müttern und Großmüttern alles verdanken. Dies tun wir mit Liedern, die ihnen gewidmet sind, aber auch mit Gedichten und Texten, die uns helfen, den Muttertag bewusst wahrzunehmen.Aber vor allem soll die Musik auch ein kleiner symbolischer Blumenstrauß sowie ein Dankeschön sein an diejenigen, ohne die wir heuten nicht wären, was wir sind; - an unsere Mütter! „Alles Liebe zum Muttertag“ ist eine musikalische Umarmung von Pfarrer Alfred Dahinten und seiner Trio Saxones Band.Die Zeiten sind vorbei, dass Event-Teilnehmer in Passivität verharren. Mitmachen und Mitsingen sind bei diesem Konzert ganz groß geschrieben. Während der Video-Premiere kann der Live-Chat genutzt werden. Der Live-Chat wird im Video eingeblendet, wie zuletzt beim Weihnachtskonzert von Trio Saxones Plus praktiziert.Der Live-Chat ermöglicht die Kommunikation zwischen den Zuschauern und stärkt somit den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl. Zuschauer, die den Live-Chat nutzen, können ihre Nachrichten mit Emojis optisch hervorheben. Live-Videos erfreuen sich großer Popularität und sind damit vielen Zuschauern schon vertraut. Für Neulinge dürfte der Einstieg unproblematisch sein, denn die Bedienung ist ganz intuitiv und erfolgt nach dem altbekannten Chat-Prinzip.Der Videostream wird auf YouTube und Facebook veröffentlicht. Auf dem PC öffnen Sie in einem Browser Ihrer Wahl (Firefox, Chrome etc.) die Adresse www.youtube.com/siebenbuergerde und wählen das entsprechende Video, das mit „Premiere“ markiert ist. Auf mobilen Geräten wie Handys, Tablets und internetfähigen Fernsehgeräten (Smart TV) ist oft eine YouTube-App vorinstalliert. Unseren Kanal finden Sie hier mit einer Suche nach „siebenbuerger.de“. Beim Einrichten der Empfangsgeräte sind Ihre Enkelkinder gerne behilflich.

Pfr. Alfred Dahinten