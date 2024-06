Heimattag live für daheim

Beim Heimattag waren am Pfingstwochenende rund 20 000 Besucher vor Ort in Dinkelsbühl. Dazu waren auf YouTube zu Spitzenzeiten über tausend Zuschauer bei der Live-Übertragung des Trachtenumzugs dabei. Mittlerweile verzeichnete das Video des Trachtenumzugs über 25.000 Aufrufe. Dank der Online-Berichterstattung von Siebenbuerger.de, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und Radio Siebenbürgen konnte man bei den Veranstaltungen des Heimattages nicht nur live dabei sein, sondern auch hinterher gleich nachsehen, wie sie gelaufen sind.

Manuel Krafft, wohlgelaunt bei den Filmaufnahmen vor der Schranne. Foto: Volker Plattner

Dank der guten Planung und Organisation durch Hermann Depner fiel die Vorbereitung via WhatsApp-Gruppe und mit einer einzigen Videokonferenz relativ kurz aus. Kameras, Mischpulte und weiteres Zubehör wurden von den Team-Mitgliedern beigesteuert. Die Technik für die Funkübertragung der Videosignale und die drahtlose Kommunikation zwischen der Bildregie und den Kameraleuten wurde vom Verband gestellt. Die Aufgaben wurden auch klar verteilt. Das Video-Team von Siebenbuerger.de und der SJD übertrug die Veranstaltungen in und vor der Schranne, während Radio Siebenbürgen für die Tanzveranstaltungen aus dem Festzelt zuständig war. So wurden vor Ort zwölf Livestreams produziert und auf den YouTube-Kanälen von Siebenbuerger.de und Radio Siebenbürgen übertragen. Für Interviews sorgte das Interview-Team der SJD.Bei der Willkommensparty im Festzelt setzte Dominik Jakobi von Radio Siebenbürgen die „Nova-Band“ und das „Duo Sunrise“ gekonnt mit drei fest installierten, ferngesteuerten Kameras in Szene. In den Pausen sorgten die Radio-Moderatoren Heinz-Jürgen Schnabel, Dominik Jakobi und Hans-Oswald Tholesch mit humorvollen Interviews für Unterhaltung. Dieses Konzept bewährte sich bei allen drei Übertragungen aus dem Festzelt. Den Höhepunkt lieferte am Samstagabend die „Combo Band“: Das Festzelt war nicht nur brechend voll, sondern auch über 500 Zuschauern verfolgten die Tanzunterhaltung live auf YouTube. Am Sonntag hatte die „Akustik 3 Band“ ihren ersten Auftritt im Festzelt, der ebenfalls mit den ferngesteuerten Kameras festgehalten wurde. Zusätzlich zum Videostream wurde auch ein Audiostream auf webradio.radio-siebenbuergen.de übertragen.Im Team „Schranne“ führte Hermann Depner Regie, der Bilder von bis zu fünf Kameras in einem Videomischpult zusammenführte und an die beiden YouTube-Kanäle sendete. Assistiert wurde er dabei von Hans-Detlev Buchner, der für die Echtzeit-Einblendungen von Zusatzinformationen sorgte. Die Kameras wurden von Manuel Krafft, Patrick Krestel, Günther Melzer, Max Köber und einigen Springern bedient. Max Köber (12) war erst zum zweiten Mal dabei, kann aber in Sachen Filmtechnik schon als alter Hase bezeichnet werden. Der Ton kam über das Mischpult der Firma Highlight, die für die Veranstaltungstechnik im Schrannensaal verantwortlich war.Am Samstag wurden aus der Schranne alle Programmpunkte von der Eröffnung des Heimattages bis zur Tanzveranstaltung mit dem Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe übertragen. Hervorgehoben sei die Aufführung des Bauernschwanks „Et wor emol en reklich Med“, bei der das Publikum eine Menge Spaß hatte. Wenn Sie das Theaterstück oder einen anderen Livestream nicht gesehen haben, dann können Sie das jederzeit auf unserem YouTube-Kanal nachholen.Die Übertragung des Trachtenumzugs verlief dieses Mal ohne Ausfälle, da wir nach den Erfahrungen der letztem Jahre ein paar Meter Kabel zusätzlich verlegt hatten, um die Funkstrecken für das Videosignal zu verkürzen. Es war, wie erwartet, der Höhepunkt des Pfingstwochenendes, zumal auch das Wetter mitspielte. Einen hohen Zuspruch fanden auch die Volkstanzveranstaltung der SJD und das Open Air vor der Schranne mit jeweils über 400 Zuschauern im Livestream sowie über 10.000 bzw. 15.000 Aufrufen insgesamt. Zum Abschluss wurde am Pfingstmontag die Podiumsdiskussion live übertragen.Extra-Schichten legte Günther Melzer ein, der die Festveranstaltung „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“ am Samstagabend sowie den Fackelzug und die Feierstunde an der Gedenkstätte am Sonntagabend aufzeichnete. Letzteres wurde bereits mit sehr positivem Echo in mehreren Online-Medien veröffentlicht. Günther Melzer, Robert Sonnleitner und Hermann Depner sorgten auch für Instagram-Storys sowie Beiträge auf Instagram und TikTok. Eine Tanzfigur der Tanzgruppe aus Mühlbach mit vier fliegenden Tänzerinnen fand dabei besonders viel Zuspruch und wurde auf Instagram über 200.000 Mal angesehen. Allen Bewegtbildern zum Trotz erfreuten sich auch die nach dem Heimattag erstellten Bildergalerien (siehe siebenbuerger.de/go/882U ) wieder großer Beliebtheit, insbesondere auf Facebook.Die Besucher des Heimattages konnten über eine WebApp ( siebenbuerger.de/geo/heimattag2024/ ) jederzeit auf die Veranstaltungsankündigungen und einen Stadtplan mit den Veranstaltungsorten zugreifen. In einer Infobox auf Siebenbuerger.de wurden vor dem Heimattag Informationen und Livestreams verlinkt, und danach die Fotoserien. Umgesetzt wurden diese beiden Informationssysteme von Gunther Krauss.Nach mehreren Einsätzen ist das Medien-Team inzwischen recht gut eingespielt. In der Nachbesprechung wurde festgestellt, dass die Übertragungen dieses Mal ohne große Zwischenfälle abliefen. Kleine Pannen gab es gleichwohl, z.B. Kameras, die spiegelverkehrte Bilder lieferten.Laut Statistik des YouTube-Kanals waren rund 40 Prozent der Zuschauer über 65 Jahre alt. Aus weiteren Rückmeldungen erfuhren wir auch, dass das Medienangebot von vielen ehemaligen Heimattagsbesuchern in Anspruch genommen wurde, die nicht mehr in der Lage sind, selber nach Dinkelsbühl zu kommen. Mit Hilfe moderner Technik konnten wir den Zuschauern trotzdem ein Heimattagserlebnis bescheren. Es war uns eine Ehre.

Hans-Detlev Buchner

Link zum Video Live-Video vom Trachtenumzug. Die anderen Videos des Heimattages finden Sie in dem Menü in der Ecke oben rechts

