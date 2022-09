Iris Wolff bei Open-Air-Lesespektakel in Freiburg

Wie laufen normalerweise Geburtstagsfeste ab? Man lädt an einen schönen Ort liebe Menschen ein und feiert. An Iris Wolffs Geburtstag war es anders. Da bekam SIE eine Einladung. Die Einladung, an ihrem Geburtstag die Reihe „Stadtlesen“ in Freiburg zu eröffnen. DAS „Open Air Lesespektakel“ wie Ullrich von Kirchbach, erster Bürgermeister für Kultur, Jugend und Soziales von Freiburg, Schirmherr der Veranstaltung das nennt.

„Stadtlesen“ in Freiburg mit Iris Wolff. Foto: Ursula Stefanovici

Wie laufen normalerweise Geburtstagsfeste ab? Man lädt an einen schönen Ort liebe Menschen ein und feiert. An Iris Wolffs Geburtstag war es anders. Da bekam SIE eine Einladung. Die Einladung, an ihrem Geburtstag die Reihe „Stadtlesen“ in Freiburg zu eröffnen. DAS „Open Air Lesespektakel“ wie Ullrich von Kirchbach, erster Bürgermeister für Kultur, Jugend und Soziales von Freiburg, Schirmherr der Veranstaltung das nennt.Fast hätte die Schriftstellerin Iris Wolff diese Einladung ausgeschlagen und das hätten sie und auch ihr Publikum mit Sicherheit bereut. Denn sie kamen in Scharen, die Gäste, auf einen der schönsten Plätze in Freiburg, auf den Kartoffelmarkt. Es erwartete Iris Wolff eine schöne Bühne in Form eines aufgeschlagenen Buches und ein wohlwollendes Publikum. Das Publikum wiederum erwartete eine Sitzlandschaft mit Stühlen, Hängematten, Sitzkissen und Liegestühlen und einige Bücherboxen, mit über 3.000 Büchern, in denen auch tagsüber während mehrerer Tage geschmökert werden konnte. Für ganze vier Tage verwandelte sich der schmucke Platz im Herzen der Altstadt in eine einladende Leseinsel voller Überraschungen und Anregungen zu unterschiedlichsten Themen und Schwerpunkten. Ein umfangreiches Bücherangebot lud zum Stöbern, Verweilen und Diskutieren ein.Die Besucher durften für unvergessliche Lese-Momente der Alltagswelt entfliehen und in der Buchstabenoase den Zauber der Literatur erleben. Außerdem erwartete sie eine charmante, witzige und redegewandte Schriftstellerin, die am Eröffnungstag ein paar ausgesuchte Texte aus ihrem mehrfach prämierten Roman „Die Unschärfe der Welt“ vorstellte. Spontan wurde das laute, störende Geräusch eines über Kopfsteinpflaster holpernden Rollkoffers in die Darbietung aufgenommen, so dass man erst auf den zweiten Blick bemerkte, dass Iris Wolff das gerade frei gedichtet hatte. Das Publikum war begeistert und folgte gespannt den ausführlichen Informationen zu den ausgesuchten Texten. Wiederholte Male gab es spontanen Applaus. Alle diese Ausschnitte drehten sich um das Element Wasser und sollten zur Erfrischung dieses heißen Sommerabends beitragen. Wie bestellt, fielen ein paar erfrischende Regentropfen, die aber eher zur Erheiterung des Publikums dienten und genauso erfrischend angenommen wurden, wie auch die Weinverkostung vom Weingut Posch aus Österreich, Förderer des Stadtlesens. So konnte man auf Wunsch die Gelegenheit wahrnehmen, mit dem Geburtstagskind anzustoßen oder beim Signieren ihres Buches zu gratulieren.Es war ein Geburtstag, wie ihn nur das Leben schreiben kann, ein Geburtstag, wie er im Buch steht. Die Organisatoren der Reihe „Stadtlesen“ überbrachten Gratulationen und Grüße von Personen des öffentlichen Lebens und einen wunderschönen Blumenstrauß, überreicht von der Stadtbibliotheksdirektorin Dr. Elisabeth Willnat, welche die Einführung in diese Veranstaltung übernommen hatte, die Begrüßung des Gastes mit Informationen zur Vita von Iris Wolff und zu später Stunde diese auch die Lesung von Iris Wolff in Freiburg beendete.

Ursula Stefanovici