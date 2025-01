24. Januar 2025

Iris Wolff liest am 3. Februar in Heilbronn

Iris Wolff liest am Montag, dem 3. Februar, um 19.00 Uhr aus ihrem neuesten Roman „Lichtungen“. Die Veranstaltung findet in der Volkshochschule Heilbronn im Deutschhofkeller, Kirchbrunnenstraße 12, in Heilbronn statt und wird von der Kulturreferentin für Siebenbürgen Dr. Heinke Fabritius moderiert.

Iris Wolff. Foto: Maximilian Gödecke Mit ihrem Roman „Lichtungen" war die siebenbürgische Autorin, die 1977 in Hermannstadt geboren ist, 2024 für die Shortlist des Deutschen Buchpreises nominiert. Sie erzählt die Geschichte einer Freundschaft zwischen Lev und Kato, die im kommunistischen Rumänien aufgewachsen sind, sich aus den Augen verlieren und wieder finden. Iris Wolff wurde für ihre Bücher mehrfach ausgezeichnet. Kürzlich wurde ihr der Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung zugesprochen, den sie im Juni in Weimar erhalten soll. Jürgen Binder

