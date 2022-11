Kelch, Kanzel und Karpatengipfel: Martin Eichlers Kunst- und Landschaftskalender zu Weihnachten

Der erste Advent liegt nun bereits hinter uns, und die Suche nach Weihnachtsgeschenken geht in die Endphase. Da ist es doch hilfreich, auf das Angebot des Bildverlags Eichler in München mit seinem Sortiment siebenbürgischer Kalender zu stoßen. Heute wollen wir uns vor allem dem Kunstkalender und dem Landschaftskalender 2023 zuwenden. Vorweg sei gesagt, dass sich beide Kalender gleichermaßen als hochwertiges Geschenk für Freunde und Bekannte eignen.

Dezember-Foto in Martin Eichlers Kunstkalender 2023: Christi Geburt vom Altar in Bogeschdorf Băgaciu (1578)

Martin Eichlers Landschaftskalender 2023: Januar: Jina (dt. Schinna) im Zibinsgebirge / Jina in the Cindrel Mountains / Jina în Munții Cindrel

Martin Eichlers Landschaftskalender 2023: Oktober: Butschetsch-Gebirge, gesehen aus Poiana Mărului / Bucegi-Mountains / Munții Bucegi

Der Kunstkalender zeigt Ansichten und Details siebenbürgischer Kirchen und Bauten, wie es im Titel heißt. Der Inhalt bietet dann sogar etwas mehr. Im Einzelnen sind es als Titelbild und für den Mai der gotische Altar aus dem kleinen Dorf Taterloch, für den Januar das gotische Gewölbe in Wurmloch, ein goldener Abendmahlskelch aus Schweischer ist im Februar zu sehen, ein Sämann von der Kanzel in Hamruden verrichtet im März seine Arbeit, passend zur Passionszeit steht im April das Gemälde des Katzendorfer Altars mit Jesus im Garten Gethsemane, ein Fresko aus Nimesch, die barocke Kanzel aus Deutsch-Tekes, eine Innenansicht der renovierten Stadtpfarrkirche in Hermannstadt prägen die Sommermonate, ein kunstvoller Schlussstein aus Reichesdorf wird im September gezeigt, die prunkvolle Grabplatte des Sachsengrafen Simon von Baussnern und die Orgel aus Kronstadt Bartholomä sind die Bilder für Oktober und November und zum Abschluss im Dezember gibt es eine herrlich liebevolle Weihnachtsdarstellung vom Altar in Bogeschdorf. Abgerundet wird dieser Kunstkalender mit informativen Erläuterungen auf der Rückseite. Der Kalender hat das Hochformat DIN A3 von 42 x 30 cm und kostet 24,90 Euro plus Versand.Zum gleichen Preis von 24,90 Euro (plus Versand) präsentiert im Querformat von 50 x 35 Zentimeter der Kalender „Landschaften Siebenbürgens“ die landschaftliche Vielfalt dieses Landstriches. Auf sattem Frühlingsgrün weidet eine Schafherde, während sich im Hintergrund die noch schneebedeckten Gipfel des Fogarascher Gebirges erheben. Das ist das vielversprechende Titelbild. Es folgen zwölf Monate mit klaren und scharfen Landschaftsaufnahmen ganz im „Eichler-Stil“. Im Januar ist eine farblich zurückhaltende, fast grafisch anmutenden Aufnahme verschneiter Felder und Gatter für die Schafherden in der Mărginimea Sibiului zu sehen. Über Bergrücken des Zibingebirges bis hin zu den weißen Gipfeln der Fogarascher schweift der Blick im Februar. In der ersten Frühlingssonne im März steht ein Weidenbaum am blauen Wasser des Zibins bei Talmesch. Der April zeigt das schon bekannte Titelbild, während im Mai der Blick weit über die Kirchenburg Holzmengen bis hin zur stattlichen Kette des Kamms des Fogarascher Gebirges reicht. DerJuni führt uns mit einer Aufnahme der Burgruine Colțești in den Siebenbürgischen Westgebirgen (Munţii Apuseni) Eingebettet zwischen den grünen Hügeln der weiten siebenbürgischen Hügellandschaft, liegen Dorf und Kirche von Martinsberg im Foto für den Juli, im August hingegen erstrecken sich, schmal wie Handtücher, unterschiedlich strukturierte Felder am Rande von Bogeschdorf die Höhe hinauf. Das Septemberbild zeigt einen spektakulären Regenbogen über den Weinhängen bei Großpold. Der sprichwörtlich goldene Herbst grüßt im Oktober vor den Gipfeln des Bucegimassivs. Herbstlich trüb wird es dagegen mit dem Novemberfoto, bei dem sich der Rauch der Erntefeuer auf den abgeernteten Feldern in den Abendhimmel erhebt. Ein herrliches Winterbild mit weißen Berghängen und strahlend blauem Himmel darüber schließt im Dezember den Kalender, dessen Bildbeschriftungen übrigens in Deustch, Englisch und Rumänisch zu lesen sind. Die Rückseite gewährt mit ihren Miniaturbildern einen Überblick über das ganze Jahr.Bestellen kann man diese Kalender bei Martin Eichler, Lucile-Grahn-Straße 46, 81675 München, telefonisch unter (089) 41768777 oder per E-Mail: eichler [ät] bildverlag-eichler.de. Alle Kalender und weitere Fotos findet man unter www.bildverlag-eichler.de