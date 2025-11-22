



22. November 2025

In jedem Bild ein Stück Heimat: Martin Eichlers Kalender 2026 erschienen

Ein Jahr lang wandert der Blick durch Täler, über Höhen und entlang der stillen Wasser Siebenbürgens. Der neue Kalender „Landschaften Siebenbürgens 2026“ aus dem Bildverlag Eichler fängt jene leise Schönheit ein, die zwischen Himmel und Erde, zwischen Erinnerung und Gegenwart liegt.

Zibinsgebirge bei Talmesch im Kalender "Landschaften Siebenbürgens 2026". Foto: Martin Eichler Im Januar ruht Schnee über Holzmengen, der Winter atmet über den Feldern. Der Februar zeigt eine winterliche Szene bei Marienburg bei Schäßburg: Die sächsische Kirche auf einem verschneiten Hügel mit einem Pferdegespann in winterlicher Landschaft. Im Frühjahr öffnet sich der Blick auf das Fogarascher Gebirge mit einem dahin plätschernden Bach durch Wiesen im ersten Grün. Das Zibinsgebirge bei Talmesch, wo das Licht die Hänge grün leuchten lässt, kündet schon vom Ende des Frühjahrs. Der Sommer zieht über die Große Kokel bei Durles, schimmert am Smaragdsee bei Rakosch und liegt warm über den Dörfern bei Arbegen und Talheim. Wenn die Tage kürzer werden, leuchten die Hügel um Schäßburg in goldenem Licht, der Herbst hält Einzug in Michelsberg, bevor der Dezember mit dem Zeidener Berg nach Sonnenuntergang den Kreis des Jahres schließt.



Die Fotografien stammen von Martin Eichler, einem bekannten Fotografen und Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2023. Seit Jahrzehnten hält er die Landschaften und Orte Siebenbürgens mit unverwechselbarem Blick fest. Trotz einer schweren chronischen Erkrankung, die ihn seit drei Jahren an den Rollstuhl bindet, arbeitet er unermüdlich weiter. Aus seinem reichen Bildarchiv schöpft er neue Kalender, gestaltet Texte, überprüft Farben und Details – und bleibt dabei voller Zuversicht und Schaffenskraft. „Ich bin dankbar, dass ich am Computer weiterarbeiten kann und dass die Bilder ihren Weg zu den Menschen finden“, sagt er.



Größe 35 x 50 cm, 12 farbige Monatsblätter, 1 Übersichtsseite, Kalendarium deutsch und englisch, 24,90 Euro plus Versand Kirchenburg Bogeschdorf im Kalender „Bilder aus Siebenbürgen 2026“. Foto: Martin Eichler Neben dem neuen Landschaftskalender ist auch der Klassiker „Bilder aus Siebenbürgen“ wieder erschienen: Ein Kalender voller siebenbürgischer Geschichte und Kultur. Der Kalender bietet auch 2026 unter dem Verlagsmotto „Wir zeigen die schönen Seiten Siebenbürgens“ eine faszinierende Reise durch die malerischen Landschaften und historischen Orte Siebenbürgens. Mit beeindruckenden Fotografien und informativen Texten wird die reiche Geschichte und Kultur der Region lebendig. Jeder Monat widmet sich einem besonderen Ort, der die Vielfalt und Schönheit Siebenbürgens widerspiegelt.



Im Januar wird das Teutsch-Haus in Hermannstadt vorgestellt, ein bedeutendes Kulturzentrum der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Im Februar führt uns der Kalender nach Holzmengen, wo die Kirchenburg mit ihrem mächtigen Turm beeindruckt. Der März zeigt die Kirche von Burgberg, die mit ihrer gotischen Architektur ein Zeugnis vergangener Zeiten ist. Im April wird die Kleinstadt Heltau, früher bekannt für ihre Teppichherstellung, mit der imposanten Wehrkirche mit doppeltem Mauerring präsentiert. Das Maifest in Hermannstadt zeigt die lebendige Tradition der siebenbürgisch-sächsischen Schulen mit farbenfrohen Trachten und fröhlichen Tänzen. Im Juni steht die Kirchenburg von Großprobstdorf im Fokus.



Der historische Rathausplatz von Kronstadt wird im Juli abgebildet. Im August zeigt der Kalender die Kirchenburg von Kleinschenk, an der eine Herde Wasserbüffel vorbeizieht – ein seltenes Bild in der heutigen Zeit. Im September wird die Kirchenburg von Bogeschdorf vorgestellt. Der Oktober widmet sich dem „Halben Stein“ bei Michelsberg, einem beeindruckenden Naturdenkmal. Im November werfen wir einen Blick auf eine historische Häuserzeile der Stadt Rosenau, dahinter die majestätischen Karpaten. Den Abschluss bildet im Dezember die Innenansicht der gotischen Stadtpfarrkirche von Hermannstadt, die nach umfassender Sanierung als kulturelles Zentrum und beliebte Sehenswürdigkeit erstrahlt.



Dieser Kalender ist nicht nur ein visueller Genuss, sondern auch eine Einladung, die Geschichte und Kultur Siebenbürgens zu entdecken. Ein Muss für alle, die sich für die Schönheit und Historie dieser einzigartigen Region begeistern.



Größe 32 x 23 cm, 12 farbige Monatsblätter, 1 Seite Text, 14,90 Euro plus Versand



Beide Kalender liegen in bewährter Qualität vor, sorgfältig gestaltet und gedruckt auf feinem Kunstdruckpapier. Sie zeigen, dass Schönheit und Hingabe, Geduld und Liebe zur Heimat über vieles hinausreichen. Erhältlich im Bildverlag Eichler, Lucile-Grahn-Straße 46, 81675 München, Telefon: (089) 41768777 und online unter Im Januar ruht Schnee über Holzmengen, der Winter atmet über den Feldern. Der Februar zeigt eine winterliche Szene bei Marienburg bei Schäßburg: Die sächsische Kirche auf einem verschneiten Hügel mit einem Pferdegespann in winterlicher Landschaft. Im Frühjahr öffnet sich der Blick auf das Fogarascher Gebirge mit einem dahin plätschernden Bach durch Wiesen im ersten Grün. Das Zibinsgebirge bei Talmesch, wo das Licht die Hänge grün leuchten lässt, kündet schon vom Ende des Frühjahrs. Der Sommer zieht über die Große Kokel bei Durles, schimmert am Smaragdsee bei Rakosch und liegt warm über den Dörfern bei Arbegen und Talheim. Wenn die Tage kürzer werden, leuchten die Hügel um Schäßburg in goldenem Licht, der Herbst hält Einzug in Michelsberg, bevor der Dezember mit dem Zeidener Berg nach Sonnenuntergang den Kreis des Jahres schließt.Die Fotografien stammen von Martin Eichler, einem bekannten Fotografen und Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2023. Seit Jahrzehnten hält er die Landschaften und Orte Siebenbürgens mit unverwechselbarem Blick fest. Trotz einer schweren chronischen Erkrankung, die ihn seit drei Jahren an den Rollstuhl bindet, arbeitet er unermüdlich weiter. Aus seinem reichen Bildarchiv schöpft er neue Kalender, gestaltet Texte, überprüft Farben und Details – und bleibt dabei voller Zuversicht und Schaffenskraft. „Ich bin dankbar, dass ich am Computer weiterarbeiten kann und dass die Bilder ihren Weg zu den Menschen finden“, sagt er.Größe 35 x 50 cm, 12 farbige Monatsblätter, 1 Übersichtsseite, Kalendarium deutsch und englisch, 24,90 Euro plus VersandNeben dem neuen Landschaftskalender ist auch der Klassiker „Bilder aus Siebenbürgen“ wieder erschienen: Ein Kalender voller siebenbürgischer Geschichte und Kultur. Der Kalender bietet auch 2026 unter dem Verlagsmotto „Wir zeigen die schönen Seiten Siebenbürgens“ eine faszinierende Reise durch die malerischen Landschaften und historischen Orte Siebenbürgens. Mit beeindruckenden Fotografien und informativen Texten wird die reiche Geschichte und Kultur der Region lebendig. Jeder Monat widmet sich einem besonderen Ort, der die Vielfalt und Schönheit Siebenbürgens widerspiegelt.Im Januar wird das Teutsch-Haus in Hermannstadt vorgestellt, ein bedeutendes Kulturzentrum der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Im Februar führt uns der Kalender nach Holzmengen, wo die Kirchenburg mit ihrem mächtigen Turm beeindruckt. Der März zeigt die Kirche von Burgberg, die mit ihrer gotischen Architektur ein Zeugnis vergangener Zeiten ist. Im April wird die Kleinstadt Heltau, früher bekannt für ihre Teppichherstellung, mit der imposanten Wehrkirche mit doppeltem Mauerring präsentiert. Das Maifest in Hermannstadt zeigt die lebendige Tradition der siebenbürgisch-sächsischen Schulen mit farbenfrohen Trachten und fröhlichen Tänzen. Im Juni steht die Kirchenburg von Großprobstdorf im Fokus.Der historische Rathausplatz von Kronstadt wird im Juli abgebildet. Im August zeigt der Kalender die Kirchenburg von Kleinschenk, an der eine Herde Wasserbüffel vorbeizieht – ein seltenes Bild in der heutigen Zeit. Im September wird die Kirchenburg von Bogeschdorf vorgestellt. Der Oktober widmet sich dem „Halben Stein“ bei Michelsberg, einem beeindruckenden Naturdenkmal. Im November werfen wir einen Blick auf eine historische Häuserzeile der Stadt Rosenau, dahinter die majestätischen Karpaten. Den Abschluss bildet im Dezember die Innenansicht der gotischen Stadtpfarrkirche von Hermannstadt, die nach umfassender Sanierung als kulturelles Zentrum und beliebte Sehenswürdigkeit erstrahlt.Dieser Kalender ist nicht nur ein visueller Genuss, sondern auch eine Einladung, die Geschichte und Kultur Siebenbürgens zu entdecken. Ein Muss für alle, die sich für die Schönheit und Historie dieser einzigartigen Region begeistern.Größe 32 x 23 cm, 12 farbige Monatsblätter, 1 Seite Text, 14,90 Euro plus VersandBeide Kalender liegen in bewährter Qualität vor, sorgfältig gestaltet und gedruckt auf feinem Kunstdruckpapier. Sie zeigen, dass Schönheit und Hingabe, Geduld und Liebe zur Heimat über vieles hinausreichen. Erhältlich im Bildverlag Eichler, Lucile-Grahn-Straße 46, 81675 München, Telefon: (089) 41768777 und online unter www.bildverlag-eichler.de

Schlagwörter: Eichler, Kalender

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.