Alexandra Vassilikian stellt in Schwabmünchen und Augsburg aus

Alexandra Vassilikian wurde 1946 als Tochter armenisch-deutscher Eltern in Bukarest geboren. Daselbst beendete sie ihr Studium mit dem Diplom der Akademie der Schönen Künste in Bukarest. Mit Kronstadt verbindet sie nicht nur ihr Lebenspartner, sondern einige Jahre Aufenthalt als Kunstlehrerin.

Ausstellung von Alexandra Vassilikian in Schwabmünchen: "CECK POINT JENSEITS". Copyright Vassilikian

Vassilikian bei einer Sonderausstellung preisgekrönter KünstlerInnen

1979 bekam Vassilikian die Einladung, als Stipendiatin nach Lissabon zu reisen, und sie ergriff diese Gelegenheit, Rumänien endgültig zu verlassen. Während ihres fünfjährigen Aufenthaltes in Portugal kam sie als „guest artist“ des British Council nach London. 1985 erhielt sie politisches Asyl in Paris und bekam vom dortigen Kulturministerium ein Wohn-Atelier zur dauerhaften Nutzung, das sie bis heute intensiv belebt. 2000 zog Vassilikian nach Klimmach, Schwabmünchen. Dort, auf Schloss Guggenberg, bekam sie mittlerweile durch Mäzenatentum ein zweites Wohn-Atelier zur Verfügung gestellt, in dem sie weiter ihre überdimensionalen Kunstwerke fertigen kann. 2013 und 2016 ist sie „guest artist“ in Island, mit einer Ausstellung in Reykjavik.Viele Preise empfing die Künstlerin während ihrem Parcours durchs Leben: in Augsburg, Schwabmünchen, Hollfeld, Biennale de Baugè, Frankreich, ebenso von der Jury der Gravur-Biennale Norwegens und der portugiesischen Gulbenkian Stiftung – beide 1984. Auf Einladung der „Blue Biennale 2021“ in Kronstadt war Vassilikian als Einzige aus dem Ausland vertreten. In Ebersberg kam sie zwei Mal auf Einladung der Galeristin Antje Krauss-Berberich zur Präsentation ihrer überdimensionalen Gemälde (siehe Alexandra Vassilikian auf der Blauen Biennnale in Kronstadt ).Städte oder Gemeinden, die eine Ausstellung mit dem Fokus auf das Zusammenführen preisgekrönter KünstlerInnen aus ihrer Region legen, wissen, dass es der Bildenden Kunst, den Ausführenden zum Erfahrungsaustausch dienlich ist. Es bietet der breiten Öffentlichkeit die Chance, die Gedanken der Ausstellenden kennenzulernen, die ihrem Wirken im Zusammenhang mit Kunst und Realität nachspüren.So geschehen in Schwabmünchen, wo die Stadt unter dem TitelKünstlerInnen, die zwischen 2009 bis 2021 besondere Preise für ihre Werke erhielten, die Möglichkeit gibt, diese in einem würdigen Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren. Unter den fünf Auserwählten befindet sich auch die international bekannte Künstlerin Alexandra Vassilikian, die bis Studiumende in Bukarest und Kronstadt lebte. Diefindet amum 19 Uhr imHolzheystraße 12, in 86830 Schwabmünchen statt. Die Ausstellung dauert bis zum 26. März. Frau Vassilikian würde sich über den Besuch von SiebenbürgerInnen sehr freuen und wird eineam Donnerstag, den19.00 Uhr durchführen.Eine weitere Einladung zu einer Vernissage mit Gesprächen und Vorstellung auserwählter Künstlerinnen, bei der Alexandra Vassilikian ebenfalls vertreten sein wird, veranstaltet dieam Elias-Holl-Platz 2, inunter dem Titel "SYMBIOSIS" am Sonntag, denum 11 Uhr; diese Ausstellung ist bis zum 7. Februar zu besichtigen.

Antje Krauss-Berberich