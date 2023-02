Radio-Tipp: Doris Hutter spricht in „BR Heimat“ über Siebenbürger Sachsen

Die Geschäftsführerin des Hauses der Heimat in Nürnberg, Doris Hutter, stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, war am 1. Februar zu Gast in der Sendung „Habe die Ehre!“ von „BR Heimat“, einem Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks. In dem Gespräch vermittelt Hutter umfangreiche Informationen zum Haus der Heimat, den Siebenbürger Sachsen und dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Die einstündige Radiosendung ist als Podcast verfügbar in der Mediathek von „BR Heimat“: https://www.br.de/radio/br-heimat/sendungen/habe-die-ehre/doris-hutter-geschaeftsfuehrerin-des-hauses-der-heimat-100.html

Doris Hutter zu Gast in der Radiosendung „Habe die Ehre!“ von „BR Heimat“. Foto: Christoph Merz.

Verbreitet begeistert das Urzel-Brauchtum: Doris Hutter hat auch vor dem BR-Studio mit der Peitsche geknallt. Foto: Thomas Viewegh.

Programmhinweis von „BR Heimat“ ( https://www.br.de/radio/br-heimat/programmkalender/ausstrahlung-3045930.html ): „Das ‚Haus der Heimat‘ in Nürnberg ist ein Treffpunkt für Deutsche aus dem osteuropäischen Raum und für Geflüchtete aus der Ukraine. Die Leiterin Doris Hutter kommt selbst ursprünglich aus Siebenbürgen. Im Ratsch mit Tom Viewegh stellt sie das Haus mit seinen Angeboten vor.“ Und weiter: „Die sprachbegabte Mathematikerin Doris Hutter kommt ursprünglich aus Siebenbürgen und bringt Rumänen und Franken die Kultur ihrer Heimat näher. Und Doris Hutter ist Geschäftsführerin des ‚Hauses der Heimat‘. Dort, in Nürnberg-Langwasser, ist eine Beratungsstelle für Geflüchtete aus der Ukraine geschaffen worden. Das Haus dient Deutschen aus dem osteuropäischen Raum als Treffpunkt und Veranstaltungsort, dazu gehören die Siebenbürger Sachsen oder die Russlanddeutschen. In dem Stadtteil mit vielen Zuwanderern aus Osteuropa ist es ein Ort der Integration und des Zusammenkommens. Hier gibt es Deutschkurse, Aussiedlerberatung und Tanz- und Schachkurse für Kinder und Jugendliche. Das Bayerische Sozialministerium finanziert zwei Vollzeitstellen für die Beratung im Haus der Heimat. Die Anfrage sei kurzfristig gekommen, erklärt Doris Hutter. Hier sei genau der richtige Ort, weil durch die Sprachkurse viele Menschen im Haus sind, die Russisch sprechen können. Der Kultur-, Kurs- und Veranstaltungstreff liegt in einem Stadtteil, in dem viele Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion leben. Nun arbeiten drei Frauen mit sehr viel Herzblut in der Beratung. Dass diese selbst Migrationserfahrung hatten, ist für die Arbeit von Vorteil, findet Doris Hutter. Denn bei der Arbeit gehe es nicht nur darum, Formulare auszufüllen. Es gebe ein Verständnis für den Neuanfang in einem fremden Land, das man als Zugewanderter habe.In ihrer Freizeit schreibt die ‚Haus-der-Heimat‘-Chefin Gedichte in ihrer Muttersprache Siebenbürgisch-Sächsisch. Und gerade jetzt in Zeiten der Fastnacht und des Faschings ist sie als ‚Urzel‘ unterwegs - was das ist, darüber spricht Doris Hutter bei ‚Habe die Ehre!‘ mit Tom Viewegh.“