Den Kirchenburgen eine Zukunft geben: Interview mit Tudor Pavelescu über die Tätigkeit des Architekturbüros Modul 28 in Hermannstadt

Tudor Pavelescu (vorne, links) und das Team von Modul 28. Foto: Modul 28

Historische Gebäude spielen in dem Portfolio Ihrer Arbeit als Architekt eine zentrale Rolle. Woher kommt dieses Interesse?Der Großteil unserer Arbeit liegt tatsächlich im Bereich historischer Gebäude. Einer der Gründe ist die Möglichkeit, die Arbeit mit traditionellen Bautechniken zu erleben und eine Methode zur Annäherung an das architektonische Design zu entwickeln, die auf einer Praxis der Integration des Neuen basiert, das in den Werten der Vergangenheit verwurzelt ist. Eingriffe in historische Gebäude erfordern einen intensiven Blick in die Vergangenheit, wie sie war, aber vor allem in die Zukunft, wie sie sein wird und wie sich das, was wir vorschlagen, an das bereits Bestehende anpasst. Und über allem steht die Idee der Annahme, denn natürlich gibt es auch bei den Eingriffen an den Denkmälern kein Rezept, es gibt viele mögliche Richtungen, und das ist für mich der Schlüssel in der zeitgenössischen Architektur. Daher ist Denkmalschutz für uns eine gute Lernumgebung. Es ist auch ein Nischenbereich, der es uns ermöglicht, an Projekten mitzuwirken, die sich von denen eines klassischen Architekturbüros unterscheiden. Alle meine Kollegen interessieren sich für diese Seite der Restaurierung und für das Lernen und Experimentieren in einem für Siebenbürgen spezifischen kulturellen Bereich.In Siebenbürgen gehören die Kirchenburgen zu den eindrucksvollsten historischen Gebäuden. Die Arbeit daran ist auch ein Schwerpunkt der Tätigkeit Ihres Architekturbüros Modul 28. Was ist das Besondere und Herausfordernde daran?Mein Interesse an diesen historischen Gebäuden begann, als ich mit dem Architekten Dr. Hermann Fabini zusammenarbeitete. Zu dieser Zeit arbeiteten wir bereits an Projekten für Bonnesdorf (Boian) im Kreis ­Hermannstadt und Rosenau (Râșnov) im Kreis Kronstadt, und ein Großteil unseres Projekts wurde auch in Schellenberg (Şelimbăr) umgesetzt. So war ich lange Zeit in engem Kontakt mit Kirchenburgen, eine Leidenschaft, die ich meistern und in die Architekturwerkstatt transportieren konnte.Unsere Sorge um das siebenbürgisch-sächsische Erbe wird in erster Linie durch die Möglichkeit genährt, historische mittelalterliche Struk­turen zu studieren. Eingriffe zur ­Sicherung von Kirchenburgen be­inhalten nicht nur routinemäßige ­Reparaturen, sondern die Zusammenarbeit mit verschiedenen Spezialisten zu Themen rund um Bauwerke, Holz, Fassade, dekorative Steinelemente.Auf jeden Fall, um die Frage so genau wie möglich zu beantworten: Das Besondere ist wohl die Fähigkeit, in einen direkten, übersichtlichen Reparaturprozess so weit wie nötig einzugreifen und sich darauf zu beschränken. Die praktische Seite der Reparaturarchitektur verstehen. Und der herausforderndste Aspekt ist die Möglichkeit, den Prozess der Restaurierung und Konservierung dieser Denkmäler fortzusetzen, die vor nicht allzu langer Zeit wieder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind.Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Zusammenarbeit mit der Stiftung Kirchenburgen?Ich begann diese Zusammenarbeit Ende 2019, nachdem ich zwei Jahre in Rom gelebt hatte. Ich wurde der Stiftung von Dr. Hermann Fabini zur Teilnahme am Dachreparaturprogramm empfohlen. Diese Zusammenarbeit wurde auch auf das Adaptive Re-Use-Programm ausgeweitet. Ich denke, es ist eine sehr interessante Zusammenarbeit, von der wir alle lernen können. Unser erstes Projekt betraf die Wehrkirche in Reußen (Ruși), einer Kirche, die für ihren schiefen Turm bekannt ist. Derzeit arbeiten wir an drei Projekten zur funktionalen Umnutzung der Anbauten der Wehrkirchen in Kirtsch (Curciu), Hundertbücheln (Movile) und Henndorf (Brădeni).Unser gesamtes Team ist sehr an zukünftigen Projekten in diesem Bereich interessiert. Schließlich handelt es sich um Gebäude von großem historischen Wert. Zuallererst wollen wir einen Präzedenzfall schaffen, einen Stil, wenn man so sagen kann, der Intervention in den fragilen Umgebungen befestigter Ensembles. Abgesehen von der experimentellen und der funktionalen Seite müssen wir, wenn wir zwischen den beiden Konzepten stehen, mit großem Interesse die vielfältigen Möglichkeiten betrachten, diese Räume aufzuwerten und ihre historische Identität ohne Beschädigung durch Architektur aufzuwerten. Für uns hat sich die Zusammenarbeit mit der Stiftung nicht nur Chance, sondern auch als eine Beziehung erwiesen, in der die gleiche Sprache gesprochen wird und in der die Werte ähnlich sind. In die Landschaft der fragilen ländlichen Umgebung, zu der die Kirchenburgen gehören, versuchen wir, unsere ­Interventionen als kleine Beispiele guter Praxis durch Inklusion und ­direkte Kommunikation einzufügen. Alles in allem denken wir gerne, dass die architektonische Antwort so professionell ist wie die Anforderung der Stiftung und dass wir es gemeinsam schaffen, eine Perspektive in die Praxis umzusetzen, die in unserem Land derzeit zu wenig zu finden ist.Ein inzwischen wichtiges Schlagwort bei der Diskussion um die Restauration und Zukunft der Kirchenburgen ist die „Nutzungserweiterung“. Was meint dieser Begriff?Nutzungserweiterung bedeutet, die Funktion eines Gebäudes so zu verändern und anzupassen, dass es einem völlig anderen Zweck dient als dem, für den es ursprünglich bestimmt war. In Anbetracht der abnehmenden Zahl von evangelischen Praktizierenden in Dörfern mit ­Kirchenburgen betreibt die Stiftung Kirchenburgen die drei oben genannten Projekte, die in diesem Fall als Gästehäuser genutzt werden. Indem die bestehende Situation auf diese Weise angegangen wird, wird es eine fehlende Funktion in dem Gebiet geben, und auch die umliegenden Gebäude werden instand gehalten und können ihre Instandhaltung selbst tragen.Besonders wichtig ist es, die ursprüngliche Bausubstanz, die historische Substanz, stets zu respektieren und – wie ein Kollege sagte – „Respekt vor der Integration des Neuen in das Alte“ zur Grundregel zu machen. Das Projekt, das wir jetzt auf der Baustelle haben, befindet sich in der Wehrkirche von Kirtsch. Hier bauen wir den Glockenturm und den Torturm zu Gästehäusern um. Wir bauen auch einen temporären Pavillon für die Sanitärgruppen. Unsere Absicht war es, das Bild der historischen Fassade innerhalb der Befestigungsmauer zu bewahren, indem alle Funktionen der drei bestehenden Gebäude gelöst wurden. Als klar wurde, dass dies nicht ohne Kompromisse möglich sein wird, richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf eine neue Außenkonstruktion, die die Begrenzung der bestehenden Innenfront, das Gesims des Nachbargebäudes, respektiert und sich durch das fragmentarische Erscheinungsbild in Kontrast dazu definiert.Das Konzept der „Nutzungserweiterung“ erlaubt es, diesen Ensembles eine Zukunft zu geben, ohne die primäre Funktion, die wir erhalten wollen, die des Andachtsraums, zu vernachlässigen. Wichtigstes Anliegen ist es, diesen Räumen wieder Leben und menschliche Aufregung zu verleihen, in denen das Alte harmonisch mit dem Neuen zusammenlebt.