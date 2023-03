Arnold Sienerth stellt Friedenskunstwerke in Stuttgart aus

In der Jahresausstellung des Kunstkreises zum 15-jährigen Bestehen des Bürgerhauses in Stuttgart-Möhringen ist Arnold Sienerth mit drei Gemälden vertreten.

Arnold Sienerth mit seinen drei Gemälden zum Thema Frieden. Foto: Maria Sienerth

Schon seit Jahren beschäftigt den siebenbürgischen Künstler die Thematik Krieg und Frieden. Angesichts der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen, den Verwüstungen und dem Leid unzähliger Menschen zeigt Sienerths erstes Gemälde eine übergroße Friedenskerze, die hell aufleuchtet und die Sehnsucht, den Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringt.Im zweiten Kunstwerk „Für Frieden mit allen Religionen“ weist der Künstler auf die Rolle der Weltreligionen hin, die in den verschiedenen Ländern und Kontinenten den Glauben und das Verhalten der Bevölkerung prägen. Trotz, oder gerade weil sie in der Vergangenheit nicht nur Frieden brachten, sondern für Hass, Gewalt und Krieg verantwortlich waren, erinnert Arnold Sienerth die Religionen an ihren wichtigen aktuellen Friedens- und Versöhnungsauftrag.Im dritten eindrucksvollen Gemälde „Länder der Welt rettet die Erde“ ist eine riesige brennende Kerze dargestellt, die über der Weltkugel thront und auf der im unteren Bereich Flaggen der bevölkerungsreichsten Länder zu sehen sind. Das Bild ermahnt alle Menschen, besonders die Mächtigen und Politiker rechtzeitig die Gewalt und die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden, bevor das Kerzenlicht abbrennt, weitere Länder erfasst und es zu einem verheerenden, apokalyptischen, alles zerstörenden Weltbrand kommt.Arnold Sienert, gebürtig 1946 in Hermannstadt, aufgewachsen in Haschagen, lebt seit der Auswanderung 1989 in Stuttgart. Neben der Malerei hat er ein zweites Hobby, das Schachspielen.Bis Ende Mai dieses Jahres ist die Ausstellung des Kunstkreises im Bürgerhaus Stuttgart-Möhringen, Filderbahnplatz 32, jeden Montag von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Helmut Wolff