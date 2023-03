Musikalisch-literarischer Abend in Ulm: „Vom Klang der Donau“

Am 16. März um 19.00 Uhr werden der Autor und Journalist Alexander Kluy sowie der Musiker Peter Gerter einen musikalisch-literarischen Abend „Vom Klang der Donau“ im Donauschwäbischen Zentralmuseum (DZM), Schillerstraße 1, in Ulm gestalten.

Foto: Luboslav Tiles

Wandernd, mit dem Auto und mit dem Schiff reist Alexander Kluy von den Quellen der Donau im Schwarzwald bis zum Delta und ans Schwarze Meer. Seine Eindrücke sind geprägt von musikalischen Klangwelten, Geräuschkulissen, Sprachen, Dialekten und Genuss-welten. Sie machen die Geschichte und die vielen Geschichten in dieser Reisebeschreibung lebendig.Alexander Kluy lebt als Autor, Kritiker und Journalist in München. Er veröffentlichte u.a. Biografien über den Dichter Joachim Ringelnatz, Alfred Hitchcock und den Eiffelturm.Die literarische Donaureise wird musikalisch begleitet von Peter Gerter, einer der führenden Bajan-Virtuosen aus Russland. Er spielte in vielen Ländern Europas und Japan und dozierte bei verschiedenen Meisterklassen, unter anderem an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ Berlin, Musikakademie Pula (Kroatien), an den Konservatorien in Paris, Prag, Jyväskylä (Finnland) und Klagenfurt (Österreich).Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Buchhandlung Mahr, Langenau, statt. Eintritt: fünf Euro. Weitere Informationen auf der Webseite des Museums unter www.dzm-museum.de