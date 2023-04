Dorfschreiberin Dagmar Dusil entführt in die siebenbürgische Kulinarik

Eine besondere Veranstaltung war die vom 24. bis 26. März durchgeführte Lesereihe mit der Schriftstellerin Dagmar Dusil, die vom Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland veranstaltet wurde. Drei Lesungen an drei Tagen in Düsseldorf, Unna und Setterich sind sicher keine Selbstverständlichkeit, zumal deren Durchführung in ehrenamtlicher Hand lag.

Lesung mit Dagmar Dusil in Schloss Jägerhof, rechts die ­Musikerin Christa Becker. Foto: Heike Mai-Lehni

Die gebürtige Hermannstädter Autorin Dagmar Dusil lebt heute in Bamberg und ist vielen Siebenbürger Sachsen u.a. auch durch ihre drei Bücher zur siebenbürgischen Kulinarik bekannt, die bei dieser Lesereihe eine große Rolle spielte. Auch in ihren weiteren Büchern beschäftigt sich Dagmar Dusil immer wieder mit siebenbürgischen Themen, aber nicht nur. Ihre Bandbreite ist sehr groß und vielfältig, der Schwerpunkt dieser Veranstaltungsreihe lag in den siebenbürgischen Themen, verbunden mit den Ausflügen in die heimatliche Kulinarik.In Kooperation mit dem Goethe-Museum fand im Schloss Jägerhof in Düsseldorf die erste Lesung statt. Der Schwerpunkt hier lag auf dem 2022 erschienenen Kurzgeschichtenband „Entblätterte Zeit“, aus dem Dagmar Dusil die in Siebenbürgen spielenden Kurzgeschichten „Liberty“ und „Das Paket“ las. Musikalisch begleitet wurde die Lesung von Christa Becker, einer in Schäßburg gebürtigen und im Oberbergischen aufgewachsenen und ausgebildeten Musikerin. An der Querflöte verlieh sie der Lesung eine besondere Note, auch das besondere Flair im schönen Festsaal von Schloss Jägerhof trug dazu bei. Ein „Sweet-to-go“ mit typisch siebenbürgisch-sächsischem Kleingebäck, liebevoll arrangiert, erfreute zum Schluss der Lesung alle Gäste. Bei den Lesungen in Unna und Setterich lag der Schwerpunkt auf den Büchern „Auf leisen Sohlen – Annäherungen an Katzendorf“ und „So is(s)t Hermannstadt“. Als Dorfschreiberin in Katzendorf 2017 hat Dagmar Dusil ihre Erfahrungen in dem heute multiethnischen Dorf und zu seiner Umgebung zu Papier gebracht.Das Buch über Hermannstadt dagegen führt in die abwechslungsreiche Küche von Hermannstadt ein, die auch von den gegenseitigen Einflüssen der verschiedenen Ethnien in der Stadt geprägt ist. Der Hermannstädter Zibinsmarkt mit seinen verschiedenen Düften ist ein Muss für jeden Hermannstadt-Besucher und gilt als schönster Markt Siebenbürgens, stellte die Autorin fest. Auch die Lesungen in Unna und Setterich standen im Zeichen der kulinarischen Kostproben aus Dagmar Dusils Werk, die von den Gästen beider Lesungen dankbar angenommen wurden.Die Resonanz spricht für sich, insgesamt rund 130 Gäste besuchten die drei Veranstaltungen und trugen zum Erfolg des ganzen Wochenendes bei. Ein großes Dankeschön gilt vor allem der Schriftstellerin Dagmar Dusil mit ihrer charmanten Art. Für die Planung und Durchführung der sehr gelungenen Lesereihe sei der Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni gedankt. Vor Ort standen ihr zur Seite in Düsseldorf die stellvertretende Direktorin des Goethe-Museums Dr. Heike Spies, in Unna Emma Moder mit ihren Helferinnen und Helfern aus der Kreisgruppe Dortmund sowie in Setterich Angelika Schwager, Gabriele Mai, Andrea Schott und Dorina Gross.Ebenso geht ein herzlicher Dank an das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, ohne dessen finanzielle Zuwendung diese Veranstaltungsreihe nicht möglich gewesen wäre. Rainer Lehni