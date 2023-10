16. Oktober 2023

Informationsabend in München: "Wie kann das kulturelle Gedächtnis der Siebenbürger Sachsen erhalten und gesichert werden?"

Das Siebenbürgen-Institut Gundelsheim und die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek laden für Freitag, den 27. Oktober, um 19.00 Uhr zu einer gemeinsame Informationsveranstaltung in das Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, in München ein.

Die Bestände der Siebenbürgischen Bibliothek sind systematisch, also nach Themengruppen aufgestellt, hier ein Blick in die Abteilungen Geschichte bis Volkskunde in einem der ältesten Teile des Schlosses Horneck in Gundelsheim am Neckar (siehe Artikel in der SbZ Online). Foto: I. Schiel Das Siebenbürgen-Institut an der Universität Heidelberg mit seinem Kernstück, der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv, ist die wichtigste Forschungseinrichtung der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Es dient der Erhaltung und Sicherung von Büchern, Drucken, Dokumenten, Fotografien, Film- und Tonaufnahmen sowie der Erforschung der Kultur und Geschichte Siebenbürgens und der Siebenbürger Sachsen. Ein (überlebens)wichtiger Förderer dieser Einrichtung ist die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek, deren Aufgabe es ist, die Existenz und den Fortbestand des Siebenbürgen-Instituts als Kultureinrichtung sicherzustellen



Ziel der Informationsveranstaltung im HDO München ist es, diese beiden eng verknüpften Einrichtungen vorzustellen und gemeinsam zu erörtern, wie das Institut als Speicher des kulturellen Gedächtnisses der Siebenbürger Sachsen langfristig erhalten und gesichert werden kann. Folgende Kurzvorträge mit anschließender Diskussion sind geplant: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch: „Die Bedeutung des Siebenbürgen-Instituts für die siebenbürgisch-sächsische Kulturarbeit und die internationale Forschung“; Dr. habil. Ralf Thomas Göllner: „Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek und ihre Arbeit“; Dr. Ingrid Schiel: „Die Siebenbürgische Bibliothek mit Archiv und deren Bestände“; RA Dr. Johann Schmidt: „Anforderungen an ein rechtssicheres Testament“.



Schlagwörter: Siebenbürgen-Institut, Siebenbürgische Bibliothek, Gundelsheim, HDO München

16.10.2023, 08:05 Uhr von gogesch: Wieso wird sowas nicht online gemacht? Im Online Modus könnte sich jeder Interessierte ...

