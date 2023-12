Danke an alle Unterstützer des Schlossvereins

Es nähert sich das Ende des Jahres und damit die Zeit, in der der Vorstand des Schlossvereins Danke sagen möchte für ein gutes erfolgreiches und fleißiges Jahr 2023. Dank großzügiger Unterstützung von Spendern, Schloss- und Kulturpaten, Schlosskünstlern, Schlossreferenten, aber auch dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer und fachlicher kostenloser Hilfe konnte der Schlossverein vielfältige Veranstaltungen auf die Beine stellen, zwei Themenwände über die Karpaten fertigstellen und viele andere Arbeitsziele bewältigen. Wir bedanken uns heute ganz herzlich für die Unterstützung im Jahr 2023 bei:

, bei allen, die an der Karpatenwand ehrenamtlich mitgewirkt haben, bei allen Fotografen, die ihre Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt haben, und vor allem bei allen Spendern, die mit großen Summen ab 5000 Euro dies ermöglicht haben (siehe Projekt „Karpatensteig“ mit Themenwand im Schloss Horneck erfolgreich realisiert ).Wir bedanken uns bei allen Spendern, die mit oder ohne Spendenzweck gespendet haben und uns so vielfältig in unseren Aufgaben unterstützen. Wir danken den Ehepaaren Dr. Ortrud und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser; und Krista und Dietmar Faber, die als Schlosspaten den Erhalt des Schlosses unterstützen. Wir bedanken uns auch für viele kleine Spendenbeträge. Jede kleinste Spende hilft uns weiter.ab 500 Euro: Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, Heide Schneider, Anonym,ab 1000 Euro: Elfriede Herter, anonyme(r) Spender(in). Ohne Kulturpaten sind Feste wirtschaftlich nicht durchführbar: Festsaalmieten, Technik, Plakate, Flyer, Übernachtungen und Fahrtkosten der Künstler usw. kann der Verein ohne finanzielle Unterstützung nicht leisten. Jede öffentliche Förderung bedeutet neben dem ehrenamtlichen Einsatz vieler Beteiligter auch, dass ein Eigenanteil eingesetzt werden muss. Ein KulturWochenende kostet rund 7000 bis 10000 Euro, Kulturtage und Sommerfeste rund 10000 bis 12000 Euro. Kulturpaten und Schlosskünstler sind auch in Zukunft dringend nötig, damit Kultur und Begegnung weiter stattfinden können. Wir bemühen uns auch um öffentliche Förderungen.Prof. Heinz Acker für Führungen in die Musikgeschichte, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch für mehrfache historische Schlossführungen, Anselm Honigberger für Führung in den Weinberg, Hans Seiwerth für Auftritte und Organisation des Irtel-Gedenkens, Mitwirkende des Irtel-Gedenkens, die kostenlos aufgetreten sind, Dietmar Gross für den Vortrag über Karpaten-Urwälder und die Teilnahme an der Podiumsdiskussion, Reinhold Kraus für den Vortrag: „Von den Karpaten in die höchsten Berge der Welt“, Dr. Thomas Schneider und Manfred Kravatzky als Teilnehmer der Podiumsdiskussion, Blaskapelle „Original- Karpatenblech“ für den Auftritt an den Kulturtagen, Pfarrer Michael Gross mit Vortrag und Andacht am KulturWochenende, Karl Untch für zwei Ausstellungen und Gedanken im Advent, Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn für den Auftritt im Advent, Karl-Heinz Piringer für das AdventsingenHon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und Herta Danielvon Dusko Prica für zwei kostenlose Reparatureinsätze am Schlossdach mit seiner Dachdeckerfirma und Kostenvoranschlag für große Dachreparatur ab 2025, Heidrun Rau für die Vereinsnachrichten und Gestaltung der Homepage, Hartmut Gündisch für Nebenkostenabrechnung und Umbauplanung des Pförtnerhauses, Arno Drotleff für die Unterstützung bei der Renovierung des Pförtnerhauses sowie bei vielen Arbeiten vor Ort im Schloss.Den vielen ehrenamtlichen Bäckerinnen für Kuchenbüfett-Beiträge, Christa Andree für Unmengen von köstlichen Cremeschnitten, Gerhard Rau & Co. für die Vielzahl der berühmten Agnethler Nikoläuse im Advent, der Kreisgruppe Ingolstadt für großartige Unterstützung am 1. Mai, Karin Rottmann, Arno Drotleff und Martina Handel für die Organisation des Kinderferientags im Schloss.Wir bedanken uns bei allen neu eingetretenen Mitgliedern, die uns mit dem von ihnen gewählten Mitgliedsbeitrag, ab 49 Euro im Jahr, konstant unterstützen. Wir freuen uns weiterhin, auf jedes Mitglied, damit der Verein auf stabilere und breitere Basis aufgestellt werden kann. Mitgliedsanträge gibt es auf der Homepage oder im Büro.Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Wir sind froh für jede helfende Hand. Ohne die Vielzahl der Helfer ist kein Fest möglich. Kuchenbuffet (Auf- und Abbau), Technik, Standbetreuung, Einlass, Grill, Küche und Verkaufsstand. Alleine bei den Kulturtagen waren 40 Helfer aktiv dabei.Der gesamte Vorstand hat sich zu ehrenamtlicher Arbeit verpflichtet und wird nicht namentlich erwähnt. Wir danken den Vorständen für ihren unermüdlichen Einsatz für Kultur, Begegnung und den Erhalt des Schlosses; Inge Hermann, Alfred Deptner, Patrick Welther, den scheidenden Vorständen, für jahrelange treue Mitarbeit.Martina Handel und Michaela Adam danken wir für ehrenamtliche Überstunden im Büro oder bei Festen; Martina Handel, dass sie noch bis Sommer 2024 bei uns weiterarbeitet; Georg Mick mit vielen Arbeiten im Schloss; Gwendoline Roth als Steuerberaterin.Neben Veranstaltungen wurde auch wieder ein Arbeitscamp vor Ort organisiert. Viele Helfer haben Großartiges geleistet. Das Pförtnerhaus wurde renoviert und neu vermietet, viele Schlossreparaturen durchgeführt. • Kulturveranstaltungen – ab 500 Euro werden Sie als Kulturpaten geehrt • Themenwände „Siebenbürgen" - ab 5000 Euro werden Spender auf einer Spendertafel genannt, Fertigstellung voraussichtlich 2025, je nach Spendenfortschritt• Dachreparatur des gesamten Schlosses in zwei bis vier Jahren. Der aktuelle Kostenvoranschlag beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro• Sanierung Fenster, 94 Fensterläden und der Fassade

Heidrun Negura