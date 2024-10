15. Oktober 2024

Einladung zum Internetseminar „Sichere Daten, smarte KI“

Das Online-Referat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. veranstaltet vom 6. bis 8. Dezember 2024 ein Internetseminar unter dem Titel „Sichere Daten, smarte KI – Schutzkonzepte für die digitale Zukunft“. Das Seminar findet in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt und richtet sich an Medienreferenten und allgemein interessierte Internetnutzer.

Mit der Digitalisierung unseres gesamten Lebens steigen die Risiken und werden immer offensichtlicher – nicht nur für unser psychisches Wohlbefinden, sondern auch für den Schutz unserer Daten, unserer Privatsphäre und unserer digitalen Persönlichkeit. Überwachungskameras, GPS in Autos und elektronische Zahlungssysteme sammeln ständig Informationen über uns. Im Internet hinterlassen wir offensichtliche und unbewusste Datenspuren, die von Unternehmen langfristig gespeichert und zu detaillierten Personenprofilen verknüpft werden. Wir sollten daher selbst Maßnahmen ergreifen, um unsere Daten zu schützen und uns bewusster und sicherer im digitalen Raum zu bewegen.



Beim Internetseminar wird es vor allem um Datensicherheit und Datenschutz gehen, aber auch um Künstliche Intelligenz (KI), Medienrecht und Desinformation. Gunther Krauss wird bewährte Konzepte und neue Herausforderungen für die Datensicherheit vorstellen und praktische Tipps geben. Detlef Schuller wird zum Thema Datenschutz im Verein referieren und auf Rechtsvorgaben und Maßnahmen zur Sicherung der Daten eines Vereins und seiner Mitglieder eingehen. Petra Rezac Sneed wird in die Grundlagen des Medienrechts im Zeitalter der KI einführen sowie Anwendungsgebiete und Praxisbeispiele des Urheberrechts bei der KI präsentieren. Günther Melzer wird die neuesten Entwicklungen beim Einsatz von KI-Tools für die Erstellung von Texten, Grafiken, Videos und Musik vorstellen. Dietmar Martini wird über die Gefahren referieren, die von Populismus und Desinformation für unsere Demokratie ausgehen. Das Seminar steht allen offen und wird von siebenbürgischen und nichtsiebenbürgischen Teilnehmern aller Altersstufen besucht. Viele Teilnehmer besuchen das Internetseminar regelmäßig. Ziel der Veranstaltung ist es, die allgemeine Medienkompetenz zu fördern und neue Entwicklungen im Bereich Internet aufzuzeigen. Dabei werden nicht nur technische Grundlagen behandelt, sondern auch sozio-ökonomische und kulturelle Aspekte beleuchtet. Ein wichtiges Anliegen ist die Vermittlung von praktischem Wissen. Schließlich sollen die Teilnehmer ermutigt werden, das Internet nicht nur als Konsumenten, sondern auch aktiv und gestaltend zu nutzen.



Anmelden können Sie sich per Mail oder Post oder telefonisch bei: "Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 714 70, E-Mail: studienleiter [ät] heiligenhof.de. Der Tagungsbeitrag beträgt 80 Euro, zuzüglich 3,90 Euro Kurtaxe pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 100 Euro plus 3,90 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Die Veranstaltung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.



Weitere Informationen:

