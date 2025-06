Siebenbuerger.de: Schaufenster der Siebenbürger Sachsen im Internet

Die Siebenbürgische Zeitung versorgt die Siebenbürger Sachsen in Deutschland seit 75 Jahren mit Informationen aus ihrer Gemeinschaft und aus Siebenbürgen. Die Online-Ausgabe der Zeitung ist seit 25 Jahren das Herzstück von Siebenbuerger.de, dem Webangebot des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Die Webseite bietet neben Nachrichten auch multimediale und interaktive Inhalte, die frei zugänglich sind und dadurch neben den Mitgliedern des Verbandes auch Nicht-Mitglieder, sowohl Siebenbürger als auch Nicht-Siebenbürger, erreichen.

Die Siebenbürgische Zeitung Online veröffentlicht täglich aktuelle Artikel, die nach Themen geordnet sind. Die Leser können die Artikel kommentieren und durchsuchen. Verbandsmitglieder können auch die Druckausgabe der Zeitung im PDF-Format online lesen. Das durchsuchbare Archiv mit allen Druckausgaben der Siebenbürgischen Zeitung seit 1950 ist eine wahre Schatztruhe der Zeitgeschichte. Die Ankündigungen der Veranstaltungen in den Gliederungen des Verbandes und in den HOGs findet man in ­einer durchsuchbaren Termindatenbank. Auf dieser Datenbank aufbauend, wird bei den Heimattagen und Sachsentreffen eine Webapp mit Informationen zu den Veranstaltungen angeboten, die man unterwegs auf dem Smartphone abrufen kann. Monatlich wird der Siebenbuerger.de-Newsletter mit Hinweisen zu aktuellen Online-Artikeln, TV-Tipps und Besucherbeiträgen an 5800 Abonnenten versendet.Der Ortschaftenbereich bietet Informationen zu 259 Heimatorten der Siebenbürger Sachsen und neben Nachrichten und Bildern auch Vernetzungsmöglichkeiten mit alten Bekannten. Anhand von Sprachaufnahmen, die das Linguistik-Institut Bukarest zwischen 1966 und 1975 erstellt hat, kann man hier auch die Vielfalt der siebenbürgisch-sächsischen Ortsdialekte entdecken. Es gibt aber noch viel mehr Mundartvideos und -aufnahmen, z.B. die Gesangsaufnahmen in der Rubrik „Hegt wird gesangen!“, die man auf dem Eingangsportal findet.Siebenbuerger.de bietet eine Online-Community mit 16000 Benutzern und einem Forum, in dem man über siebenbürgische Themen diskutieren oder Informationen austauschen kann. So ist das Forum bei Fragen rund um die Entschädigungszahlungen für die Kinder von Russlanddeportierten für viele Mitglieder ein nützliches Hilfsmittel.Die meisten Internetnutzer findet man aber mittlerweile auf den großen Social-Media-Plattformen, auf denen Siebenbuerger.de eigene Kanäle betreibt. Auf YouTube (youtube.com/@Siebenbuerger) werden Videos veröffentlicht und Livestreams gesendet. Der Kanal hat 17000 Abonnenten, die bei einem bevorstehenden Live-Event auf die Übertragung hingewiesen werden. Die Bilder, Reels und Storys auf Instagram (instagram.com/siebenbuerger) werden von 11000 Followern verfolgt und die Videos auf TikTok (tiktok.com/@siebenbuerger.de) von 12000 Followern. Die Facebook-Seite (facebook.com/siebenbuerger.de) ist seit 15 Jahren ein Dauerbrenner und hat mittlerweile 34000 Follower. Hier werden neben Bildern, Videos und Storys auch Links zu den Online-Artikeln der Siebenbürgischen Zeitung gepostet. Weitere Plattformen wie Pinterest, X und WhatsApp werden ebenfalls bespielt, aber mit niedrigerer Intensität.Einzelne Beiträge erreichen sogar mehrere hunderttausend Benutzer, wie jüngst zum Muttertag ein Video mit dem Gedicht „Mutterliebe“ ( tiktok.com/@siebenbuerger.de/video/7502477559406349590 ), vorgetragen von Sofia Schuller aus Schaas. Livestreams von Veranstaltungen erfreuen sich einer großen Beliebtheit, vor allem vom alljährlichen Heimattag in Dinkelsbühl, aber auch von den Sachsentreffen in Hermannstadt. Einen besonderen Schub erhielten die Videoproduktionen während der Corona-Pande­mie. Als der Heimattag wegen den pandemiebedingten Beschränkungen ausfiel, wurden in den Jahren 2020 und 2021 Digitale Heimattage veranstaltet, bei denen Livestreams und vorproduzierte Videos übertragen wurden.Die Onlinemedien des Verbandes werden von einem vierköpfigen Webmaster-Team betreut: Hans-Detlev Buchner, Gunther Krauss, Günther Melzer und Robert Sonnleitner, der zugleich auch Internetreferent des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ist. Dieses Team arbeitet eng mit der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung und der Bundeskulturreferentin Dagmar Seck ­zusammen. Dank der starken Medienpräsenz identifizieren sich viele Siebenbürger Sachsen mit der Gemeinschaft und füllen diese mit neuem Leben. Mit den Online-Aktivitäten wird die Reichweite der Siebenbürgischen Zeitung enorm gesteigert. Das führt nicht zuletzt auch zu einer erhöhten Sichtbarkeit der Siebenbürger Sachsen und ihrer Verbandes.

Webmaster-Team Siebenbuerger.de