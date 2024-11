9. November 2024

Heimatgemeinschaft der Hermannstädter auf der Buchmesse in Frankfurt

Nach vielen Jahren war ich mal wieder auf der Buchmesse in Frankfurt. Es hat sich viel verändert, und als Nichtkenner hat man sich über die vielen, kostümierten jungen Leute gewundert, um dann an den entsprechenden Ständen in Halle 4 zu sehen, dass die Manga-Anhänger sich mit ihren Lieblingsfiguren total identifizieren!

Sie stellten die Hermannstadt-Anthologie auf der Buchmesse vor: Gert Weisskirchen, Dagmar Dusil, Jürgen Günster (v.l.n.r.). Foto: Brigitte Günster Den Stand Rumäniens habe ich dann wie eine Oase inmitten des regen Treibens empfunden. Ein Gefühl von Vertrautheit, aber auch Neugier auf das zu Erwartende kam auf. Unter anderen wurde die im Pop Verlag erschienene Anthologie „Im Schnee der Erinnerungen / Hermannstadt", herausgegeben mit Unterstützung der Heimatgemeinschaft der Hermannstädter (HdH), am rumänischen Stand vorgestellt. Die Präsentation wurde wunderbar von Gert Weisskirchen moderiert. Indem er Dagmar Dusil, die Herausgeberin, und Jürgen Günster, einen der Mitautoren, interviewte, erfuhr der gespannte und interessierte Gast Altbekanntes, aber auch viel Neues über Hermannstadt. Im zweiten Teil des Buches „Erinnert" sind es nicht bloß die Kindheitserinnerungen der Autoren an die Straßen, wo sie aufgewachsen sind oder wer mit wem gespielt hat. Man erfährt einige Aspekte der Zeit- und Kulturgeschichte, die früher nicht bekannt waren, vergessen oder verdrängt wurden. Die interessierten Zuhörer kamen voll und ganz auf ihre Kosten. Ich hätte mir gewünscht, ein paar mehr bekannte Gesichter zu entdecken. Leute, die es wie wir nicht so weit nach Frankfurt haben. Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung und ein schönes Gefühl, die HdH bei der Frankfurter Buchmesse vertreten zu sehen. Brigitte Günster

Schlagwörter: Buchmesse, Frankfurt, Heimatgemeinschaft, Hermannstadt, Dagmar Dusil

