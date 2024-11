Heimwehreise durch Siebenbürgen: Kultur und Natur in den Kalendern 2025 des Bildverlag Eichler

Für das Jahr 2025 erscheinen wieder verschiedene Kalender im Bildverlag Eichler, die das kulturelle und landschaftliche Erbe Siebenbürgens eindrucksvoll in Szene setzen. Der „Bilder aus Siebenbürgen 2025“-Kalender, bekannt als der „Klassiker“, und der großformatige Wandkalender „Landschaften Siebenbürgens 2025“ nehmen Betrachter mit auf eine Reise durch die historische und landschaftliche Vielfalt dieser Region und eignen sich ideal als Geschenk für Freunde und Familie.

Aus dem Landschaftskalender: Der Rote Berg bei Mühlbach (Juni 2025). Foto: Martin Eichler

Der „Bilder aus Siebenbürgen 2025“-Kalender ist eine Hommage an die architektonischen Juwelen und die malerischen Dörfer Siebenbürgens. Der „Klassiker“ zeigt in jeder Monatsansicht eindrucksvolle Bauwerke und Details aus der Region und erzählt dabei vom reichen kulturellen Erbe. Im Januar beispielsweise eröffnet der Kalender das Jahr mit einem eindrucksvollen Blick über die Altstadt von Kronstadt (Brașov) auf die Schwarze Kirche, die größte gotische Hallenkirche Südosteuropas. Im Februar folgt eine pittoreske Winteransicht des Dorfes Girelsau (Bradu) mit den Karpaten im Hintergrund. Im März ist die kürzlich restaurierte Kirchenburg von Reußmarkt (Miercurea Sibiului) zu sehen, die mit ihrer kompakten, strahlend weißen Wehrmauer besticht. Im weiteren Verlauf des Jahres gibt es interessante Motive wie den restaurierten Altar von Großalisch (Seleuș) im April, die gotische Saalkirche und den Friedhof von Felldorf (Filitelnic) im Mai sowie die neugotische Saalkirche in Mettersdorf (Dumitra) im Juni, deren historischer Wehrturm einst als Speckturm diente. Die Sommermonate bieten lebendige Einblicke in das kulturelle Leben der Region, beispielsweise im Burghof von Hamruden (Homorod), wo während der Haferland-Kulturwoche traditionelle Tänze aufgeführt werden. Auch der imposante 50 Meter hohe Turm der Kirche von Hamlesch (Amnaș) im August ist ein Foto des Kalenders, der auch zu weniger bekannten Zielen führt. Weitere Motive, darunter die Kirche von Marienburg im Burzenland im September und die klassizistische Orgel der Kirche in Galt (Ungra) im Oktober, ergänzen die historischen Einblicke. Der November zeigt die einst weitverbreiteten Wasserbüffel bei Freck (Avrig), bevor das Jahr mit dem festlichen Thalia-Saal in Hermannstadt (Sibiu) ausklingt. Der Kalender im Format 32 x 23 cm ist für 14,90 Euro erhältlich und kann über die Webseite www.bildverlag-eichler.de oder telefonisch unter (089) 41768777 bestellt werden.Der zweite Kalender, der „Landschaften Siebenbürgens 2025“-Wandkalender, zeigt die Natur Siebenbürgens in ihrer ganzen Pracht. Ebenfalls gestaltet vom Fotografen Martin Eichler, der 2023 mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet wurde, bietet dieser Kalender ein grandioses Panorama auf ca. 50 x 35 cm und führt durch die vier Jahreszeiten. Jede Monatsaufnahme entfaltet die natürliche Schönheit der Region mit großformatigen, detailreichen Bildern. Die Reise beginnt im Januar mit einem winterlichen Blick auf Măgura und das Butschetsch-Gebirge, dessen schneebedeckte Gipfel in majestätischer Ruhe erstrahlen. Im Februar zeigt sich das Dorf Girelsau vor der Kulisse des verschneiten Fogarascher Gebirges, wo die Gipfel mit dem Winterhimmel verschmelzen. Der März zeigt einen lebhaften Bach in den Fogarascher Bergen, der die Kraft des erwachenden Frühlings symbolisiert. Der April offenbart die frische, grüne Landschaft bei Schaldorf (Mihăileni) und fängt den Aufbruch der Natur ein. Im Mai bietet der Kalender einen herrlichen Blick nach Großschenk, wo sich Architektur und natürliche Umgebung harmonisch vereinen. Der Juni zeigt den charakteristischen Roten Berg bei Mühlbach, dessen Felsen in der Sommersonne leuchten. Das Juli-Motiv im Harbachtal bei Neithausen zeigt eine idyllische Sommerlandschaft im Abendlicht mit sanften Hügeln und weidendem Vieh. Im August präsentiert der Kalender eine interessante Szenerie bei Salzburg mit getrocknetem Salz, das die geologische Vielfalt der Region zeigt. Im September zieren majestätische Eichen die „Breite“ bei Schäßburg, umhüllt von warmen Farben, während im Oktober eine stimmungsvolle Szene im Cindrel-Gebirge die ruhigeren, tieferen Emotionen des Herbstes einfängt. Der November offenbart die spezielle Stimmung eines Herbstmorgens bei Măgura mit Blick auf das Königstein-Gebirge, bevor der Dezember das Jahr mit einer melancholischen Nebelaufnahme auf dem Weg zur Hohen Rinne im Cindrel-Gebirge beschließt. Der „Landschaften Siebenbürgens 2025“-Kalender ist für 24,90 Euro (zzgl. Versand) erhältlich und kann ebenfalls über die Webseite www.bildverlag-eichler.de oder telefonisch unter (089) 41768777 bestellt werden.Beide Kalender bieten beeindruckende Einblicke in die Kulturschätze und Naturwunder Siebenbürgens. Ob als Geschenk oder für den eigenen Gebrauch – diese, wie auch die weiteren Kalender des Verlages, sind ein visueller Genuss und bringen die faszinierende Welt Siebenbürgens und vielleicht auch etwas Heimweh in jeden Raum.