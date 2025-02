28. Februar 2025

Stellenausschreibung: Bildungsreferent für den Heiligenhof in Bad Kissingen gesucht

„Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen als anerkannte Jugend- und Erwachsenenbildungs- und Begegnungsstätte in der Trägerschaft der Stiftung Sudetendeutsches Sozial- und Bildungswerk (SSBW) sucht ab sofort zur Verstärkung des Bildungsteams und insbesondere für die Weiterentwicklung der Seminar- und Begegnungsaktivitäten Richtung östliches Europa einen Bildungs- oder Kulturreferenten (m/w/d) in Vollzeit.

Schlagwörter: Heiligenhof, Bad Kissingen, Stellenangebot, Referent, Bildung

