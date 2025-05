Föderationskulturaustausch: Cleveland Saxon Dance Group kommt zu Besuch nach Europa

Wie haben Sie das letzte Mal Urlaub im Ausland gemacht? Waren Sie vielleicht mit dem Wohnmobil unterwegs? Oder sind Sie mit dem Auto von Ferienwohnung zu Ferienwohnung gefahren? Haben Sie es sich all inclusive in einem Hotel gemütlich gemacht? Egal, welche Unterkunft man wählt, nicht selten kommt einem irgendwann der Gedanke: Wie sieht es eigentlich bei den Einheimischen aus? Was frühstücken sie? Wie gehen sie in der Familie miteinander um? Insbesondere im Ausland kann es eine einzigartige Erfahrung sein, bei Einheimischen zu Gast zu sein und ein paar Tage an deren Leben teilzunehmen. Derartige Begegnungen stehen in Kürze 20 Tänzerinnen und Tänzern der Cleveland Saxon Dance Group bevor.

Ab Mitte Juni wird die Cleveland Saxon Dance Group ihr Sachsenheim zwei Wochen lang gegen österreichische und deutsche Auftrittsorte tauschen. Foto: Desiree Causevic

Eine Urlaubsreise ist es genaugenommen nicht, was die Tanzgruppe aus den USA vor sich hat. Knapp zwei Woche lang wird sie durch Österreich und Deutschland fahren, um Landsleute zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und insbesondere das siebenbürgisch-sächsische Erbe zu pflegen. Es erwarten sie Auftritte, Gemeinschaftsabende und unzählige Gespräche über Geschichte, Tradition und Kulturerhalt. Seit Jahrzehnten gibt es Besuche in oder aus Übersee, mittlerweile haben die fünf Föderationsländer einen Turnus festgelegt, nach dem sie Kulturgruppen entsenden und empfangen. 2023 waren Landsleute aus Österreich in Nordamerika, 2016 kamen Gäste aus Kanada nach Europa, 2018 flogen Tänzerinnen und Tänzer aus Siebenbürgen über den Atlantik usw. ... Alle zwei Jahre findet der Kulturaustausch im Rahmen der Föderation der Siebenbürger Sachsen statt, in den Zwischenjahren gibt es das Föderationsjugendlager, das ebenfalls immer in einem anderen Land organisiert wird.2025 nun obliegt es dem Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und jenem in Österreich, den amerikanischen Gästen ein Programm aus freundschaftlichen Begegnungen, siebenbürgisch-sächsischer Kultur und, selbstverständlich, auch einigen Freizeitaktivitäten und Entdeckungen zu stricken.In der Alpenrepublik werden die 20 Gäste, darunter fünf Kinder, am 18. Juni starten und von Frankfurt am Main aus werden sie am 1. Juli wieder die Heimreise antreten. Wenn alles nach Plan läuft, werden sie in der Zwischenzeit Wien, Wels, München, Augsburg, Heidelberg und Nürnberg erkundet haben. Sie werden fünfmal von Gastfamilien aufgenommen und wieder verabschiedet worden sein. Sie werden auf Auftritte in Wien (, „Cleveland trifft Wien“), Traun (, Gemeinschaftsabend), Elixhausen (, Blasi-Fest), Augsburg (, „Weit gereist, tief verwurzelt – Ein Abend mit Siebenbürgern aus Cleveland“) und Herzogenaurach (, Kronenfest) zurückschauen können. Die Patenstadt der Heimatvertriebenen Wels wird ihnen ebenso ein Begriff sein wie die Geschäftsstelle unseres Verbandes in München und die zentralen Kultureinrichtungen auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Siebenbürgisch-sächsische Bräuche und die Kulturarbeit hüben wie drüben werden nicht nur in den Gastfamilien thematisiert, sondern auch beim geselligen Ziekerabend in München, beim gemeinsamen Tanzworkshop in Mannheim und der Vorbereitung des Kronenfestes in Herzogenaurach.Gemeinsame Interessen verfolgen, Gemeinschaft erleben und Identität bewahren – all das kann man, wenn man Raum für Begegnungen unter Gleichgesinnten schafft. Bereits jetzt gebührt den Gastfamilien, den gastgebenden Nachbarschaften, Kreis- und Kulturgruppen ein herzlicher Dank für ihre Offenheit und ihr Bemühen, das Programm auf die Beine zu stellen und persönliche Kontakte zu ermöglichen. Das ist der Kitt, der die weltweite Föderation zusammenhält.

Dagmar Seck

Die Alliance of Transylvanian Saxons (ATS) entsendet im Juni die sächsische Tanzgruppe aus Cleveland zum Kulturaustausch nach Österreich und Deutschland. Lesen Sie im Folgenden das Programm in Österreich.Am Mittwoch,sind folgende Besichtigungs- und Ausflugsziele geplant:, Eintreffen im Hotel Gabriel, Landstraßer Hauptstraße 165,1030 Wien; 12.00-13.00 Uhr Imbiss am Würstelstand „Albertina“, Spaziergang durch den Burggarten, Mozartdenkmal; 13.30-14.30 Uhr Stadtrundfahrt „Vienna Hot Spots“, als Gruppe mit Bus und Audioguide in Englisch; 14.30-16.00 Stadtrundgang „Hofburg bis Stephansplatz“, geführte Tour, Heldenplatz, Tuchlauben, Graben, Stephansdom, Kärntnerstraße, Shopping; 18.00-23.00 Uhr Siebenbürgischer Abend „Cleveland trifft Wien“ im „Haus der Heimat“, Steingasse 25, 1030 Wien: gemeinsames Abendessen, Tanzvorführungen; die Gruppe wird begleitet und benützt hauptsächlich die öffentlichen Verkehrsmittel.im Rahmen des Föderations-Kulturaustausches USA – Österreich am Mittwoch, 18. Juni um 18.30 Uhr im Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25gemeinsames Abendessen / Buffet, Tanzvorführung Gruppe Cleveland. Tanzvorführung Gruppe Wien, Publikumstanz, Filmvorführungen; Mitwirkende: Cleveland Saxon Dance Group, USA, Volkstanzkreis Schönbrunn, „Tanzforce“-Tanzgruppe des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien; wer kann, kommt in Tracht. Bei Teilnahme ersuchen wirbei Silvia Bojer, E-Mail: silvia.bojer[ät]gmx.at oder Mobil: (06 76) 6 30 52 36 oder Reinhard Frank, reinhard.frank[ät]chello.at oder Mobil: (06 77) 63 67 37 33.Die Gäste aus Cleveland/USA werden im Rahmen ihres weiteren Aufenthaltes auch den Donnerstag,(Fronleichnam), in Wien verbringen, bevor sie am Freitag nach Oberösterreich weiterreisen. Am Donnerstag sind folgende Besichtigungs- und Ausflugsziele geplant: 10.00-12.30 Uhr Schloss Schönbrunn, Rundgang im Park, Panorama-Zug, Gloriette etc. Treffpunkt: Haupteingangstor; 13.00-16.00 Uhr Wiener Prater „auf eigene Faust“, Riesenrad, Geisterbahn, Autodrom, Madame Tussauds; Treffpunkt: Riesenradplatz; 17.00-17.30 Uhr Kahlenberg: Aussicht auf Wien, Treffpunkt: Aussichtsplattform; 18.00-22.00 Uhr Besuch Wiener Heuriger „Zum Berger“, Himmelstraße 19, Wien-Grinzing.Wir dürfen Euch herzlich einladen, an dem einen oder anderen Ausflug bzw. Programmpunkt – mit Familie – teilzunehmen. Die Treffpunkte sind jeweils angegeben. Die An- und Abreise erfolgt hauptsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn jemand teilnehmen will, ersuchen wirbei: Silvia Bojer, E-Mail: silvia.bojer[ät]gmx.at oder Mobil: (06 76) 6 30 52 36 oder Reinhard Frank, reinhard.frank[ät]chello.at oder Mobil: (06 77) 63 67 37 33.Am Freitag,, sind folgende Besichtigungs- und Ausflugsziele geplant:, Eintreffen in Wels, Transfer mit großem Bus von Wien ins Gelände der Welser Stadthalle, Dauer ca. 2,5 Stunden; 11.00-12.00 Uhr Stadtrundgang in der Messestadt Wels: Bei einem gemütlichen Spaziergang lernen wir die Patenstadt der Heimatvertriebenen kennen. 12.00-13.30 Uhr Mittagessen im „Gösserbräu“ Wels; 14.00-17.00 Uhr Ausflug ins „Stift Kremsmünster“. Mit dem Bus geht es ins Benediktinerkloster aus dem Jahre 777; 17.30-18.30 Uhr Transfer zur Nachbarschaft Traun, Treffpunkt ist der ev. Pfarrgarten in Traun, anschließend Aufteilung zu den Gasteltern; gemeinsames Abendessen, geselliger GemeinschaftsabendAm Samstag,, sind folgende Besichtigungs- und Ausflugsziele geplant: bis 9.00 Uhr Frühstück bei den Gasteltern; 9.00-17.00 Uhr Abfahrt mit dem Bus ins Freilichtmuseum in Trattenbach im „Tal der Feitelmacher“; zu Mittag Floßfahrt mit Almhütte mit Mittagessen; ca. 19.00 Uhr gemeinsames Abendessen; Gemeinschaftsabend mit Auftritt der Gastgruppe und den eigenen Vereinen im ev. Gemeindesaal in Traun, mit den Vereinen Nachbarschaft Traun, Siebenbürger Jugend Traun, „Alte Jugend Traun“ und der Musik „die lustigen Adjuvanten“. Bei Teilnahme ersuchen wirbei Dietmar Lindert, dietmar.Lindert[ät]traun.at, Mobil: +43 699 81 10 06 09.Am Sonntag,, sind folgende Programmpunkte geplant: bis 8.00 Uhr Frühstück bei den Gasteltern und Verabschiedung, 8.30-10.00 Uhr Fahrt mit dem Bus nach Elixhausen in Salzburg: bitte Siebenbürgische Tracht anziehen und gesamtes Gepäck mitnehmen; 10.00-11.00 Uhr Gottesdienst Honteruskirche Elixhausen, am Honterusplatz Elixhausen; 11.00-11.30 Uhr Festumzug durch Elixhausen (nur bei Schönwetter); 12.00-13.00 Uhr erster Auftritt der Gastgruppe aus Cleveland (Dauer ca. 20 Minuten – danach Blasmusik), 13.00 Nachbarschaft Elixhausen-Sachsenheim lädt die Gastgruppe aus Clevelandzum Mittagessen ein; 14.30-15.30 Uhr zweiter Auftritt der Gastgruppe aus Cleveland (Dauer ca. 20- 30 Minuten – evtl. mit Publikumstanz danach Blasmusik); 16.30 Uhr Verabschiedung und Abfahrt nach München