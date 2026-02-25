



25. Februar 2026

Musikalisch-literarischer Salon in Bamberg

Der 4. Musikalisch-literarische Salon „Der Weg des siebenbürgischen Wunderkindes Carl Filtsch von Mühlbach nach Wien“ findet am Sonntag, dem 1. März, um 17.00 Uhr in der Auferstehungskirche, Pestalozzistraße 27, in Bamberg, statt. Verfasserin des Textes ist Dagmar Dusil, die auch die Musikstücke ausgewählt hat. Luise Pelger Pomarius, die charismatische Schauspielerin, die am Temeswarer und Hermannstädter Theater die Zuschauer mit ihrem Spiel begeistert hat, hat sich bereit erklärt, gemeinsam mit Dagmar Dusil den Text vorzutragen.

Am Klavier hören Sie Henriette Gärtner. Nicht nur meisterhaft, sondern genial, so der Kritikerpapst Prof. Dr. Joachim Kaiser (der wohl einflussreichste deutschsprachige Musik-, Literatur- und Theaterkritiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts) über Henriette Gärtners Spiel. Sie war bereits in den 80er Jahren in Deutschland als Wunderkind bekannt und wurde im Schneider-Buch der Rekorde 1983 als jüngste Konzertpianistin der Welt bezeichnet. Henriette Gärtner ist in den Musikzentren der europäischen Länder gefragt, wozu Plätze wie London, Wien, Mailand, Venedig gehören. Aber auch nach Südafrika, Südamerika und in die USA führt sie ihre Konzerttätigkeit.



Die Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

