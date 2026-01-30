



30. Januar 2026

Gemeinsam musizieren: Neue Ideen im Nachwuchs­programm des Heimattages 2026

Erstmalig bietet die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) beim diesjährigen Heimattag zwei neue Möglichkeiten für alle Teilnehmenden des Programmpunkts „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ an: Kinder und Jugendliche, die am Nachwuchsprogramm teilnehmen, können sich anmelden, um gemeinsam ein bis zwei Stücke mit der Musikgruppe „offbeat“ zu spielen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die eigenen Beiträge durch eine Begleitung am Klavier oder an der Gitarre zu ergänzen.

Alle Instrumente sind willkommen. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sollten jedoch bereits Erfahrung im Zusammenspiel mit anderen haben, etwa durch Bläserklassenerfahrung oder ähnliche musikalische Vorkenntnisse. Der gemeinsame Probetag ist für Sonntag, den 26. April, in Dinkelsbühl geplant. Die Anmeldung startet im März parallel zur regulären Anmeldung für das Nachwuchsprogramm. Bei Fragen stehen wir gerne unter musik[ät]sjd-siebenbuerger.de oder kinderreferat[ät]sjd-siebenbuerger.de zur Verfügung.



Wir freuen uns auf das gemeinsame Musizieren und über viele Anmeldungen!

Schlagwörter: SJD, Musik, offbeat, Dinkelsbühl, Heimattag

