2. März 2026
GEDOK-Ausstellung in Ansbach
Die GEDOK Franken präsentiert vom 6. März bis 6. April die Ausstellung gangART im Kunsthaus R3, Reitbahn3, Ansbach. Mit dabei ist die Kronstädterin Gerhild Wächter, die einen großformatigen Scherenschnitt zeigen wird.
Zur Vernissage am 6. März um 18.00 Uhr werden unter anderem Thomas Deffner, Oberbürgermeister der Stadt Ansbach, und Christine Hagner, Vorsitzende der GEDOK Franken, erwartet. Die Finissage am 6. April um 15.00 Uhr beschließt die Ausstellung mit einer Lesung.
Die Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden (GEDOK) feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. 1926 von Ida Dehmel gegründet, ist sie aktuell in 23 Regionalgruppen in Deutschland organisiert.
