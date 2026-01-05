



5. Januar 2026

„Zwischenwelten“: Gertrud Schneider stellt in Stuttgart aus

Die Galerie des Hotel Maritim, Rosenstraße 37, in Stuttgart zeigt vom 16. Januar bis 31. März 2026 unter dem Titel „Zwischenwelten“ Arbeiten der abstrakten Malerin Gertrud Schneider. Die Vernissage findet am 16. Januar um 19.00 Uhr statt mit einer Einführung der Kunsthistorikerin Anette Ochsenwadel und musikalischer Begleitung von Nina Wolf & Manuel Schönherr, Acoustic Folk & Pop.

Gertrud Schneider vor ihrem Bild „Feuerland I“, Mixed Media auf Leinwand, 100 x 100 cm Seit fast vier Jahrzenten lebt und arbeitet die Künstlerin (Webseite: [url=www.gertrud-schneider.de]www.gertrud-schneider.de[/url]) in Stuttgart. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in Haschagen und Hermannstadt in Siebenbürgen. Die Ausstellung lädt ein, Grenzräume zwischen vertrauten Realitätsebenen, Übergängen und Durchgängen, in denen sich zwei Sphären berühren oder ineinander übergehen, zu erkunden. In einer sorgfältig kuratierten Schau vereinen und überschneiden sich Innen- und Außenwelt, Traum und Wachsein, Zwischentöne und Grenzerfahrungen. Denn die Werke von Gertrud Schneider öffnen Räume, in denen Natur nicht nur dargestellt, sondern nahezu spürbar wird. Räume, in denen Farbe, Material und Licht miteinander verschmelzen und uns an jene Schwelle führen, an der Wahrnehmung zu Empfindung wird – und Empfindung zu Erfahrung.



