Die Siebenbürgische Zeitung neu erkunden: Quiz und Ausstellung zum 75. Geburtstag auf www.siebenbuerger.de

Die Siebenbürgische Zeitung erscheint 20 Mal im Jahr, eine Ausgabe kostet 2,50 Euro und Siegbert Bruss ist der achte Chefredakteur seit Gründung der Zeitung im Jahr 1950. Sind diese Aussagen richtig oder falsch? Und welche Schriftgröße haben die Zeilen, die Sie gerade lesen? Diesen und anderen Fragen können Sie sich bei einem Online-Quiz stellen, das vergangenes Jahr anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Zeitung erstellt wurde. Auch das andere Geburtstagsgeschenk können Sie auf www.siebenbuerger.de ansehen: die Ausstellung „Von Braas bis Droos. Kreuz und Quer durch 75 Jahre Siebenbürgische Zeitung“.

Das Quiz deckt unter anderem auf, was nötig ist, um einen Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung zu veröffentlichen. Derzeit enthält das Quiz 28 Multiple-Choice- oder richtig/falsch-Fragen, von denen ein Zufallsgenerator pro Runde jeweils zehn aussucht. Man muss das Quiz also häufiger spielen, wenn man alle Fragen mal beantwortet haben will. Sie thematisieren neben der Zeitung im Speziellen auch den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland im Allgemeinen, er ist der Herausgeber der Zeitung. Wissen Sie, welche Schriftart für Artikel in der gedruckten Ausgabe verwendet wird? Oder an wie viele Haushalte die Zeitung versandt wird? Spielen Sie das Quiz, testen Sie ihr Wissen und lernen Sie Neues dazu!



