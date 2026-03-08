Gedicht von Sigrid Lander-Foof: Wenn ich träume von zu Hause

Eine lyrische Erinnerung an Mediasch und die Jugend in Siebenbürgen

Die evangelische Margarethenkirche in Mediasch, aufgenommen im August 2025 von Sigrid Lander-Foof

Wenn ich träume von zu Hause,suche ich noch jenen Ort,der mir Heimat und auch Schutz bot,doch wir zogen früh schon fort.In der Stadt, wo wir einst wohnten,gab es Jahre voller Glück,bin ich auch oft umgezogen,kehre ich doch gern zurück.Kindergärten und auch Schulen,waren ziemlich weit zu Fuß,wenn man jemanden besuchte,war der lange Weg ein Muss.Telefone gab es spät erst,fernsehn, war 'ne Seltenheit,dafür spielten wir oft draußen,hatten füreinander Zeit.In der Jugend stiegen Partys,wir feierten so manche Nacht,waren freundschaftlich verbunden,und wir haben viel gelacht.In der Stadt oder am Brunnen,beim Binder Bubi mit dem Zelt,waren wir so gern zusammen,tanzten unterm Sternenzelt.Doch dann sind wir fortgezogen,nacheinander, Jahr um Jahr.bis von unsrer großen Clique,niemand mehr in Mediasch war.Wenn ich träume von zu Hause,bin ich manches Mal weit fort,doch mit Menschen, die man lieb hat,ist Heimat ein Gefühl, kein Ort.Gerne seh ich Freunde wieder,denn es macht stets so viel Spaß,höre gern die alten Lieder,aus Zeiten, die ich nie vergaß.Sigrid Lander-FoofBöblingen, den 1. Februar 2024