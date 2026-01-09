



9. Januar 2026

Einladung zur Löwensteiner Musikwoche

Zu ihrer 40. Musikwoche lädt die Gesellschaft für deutsche Musikkultur im Südöstlichen Europa (GDMSE) vom 6. bis 12. April Menschen aller Altersgruppen, Einzelpersonen wie Familien, Instrumentalisten ebenso wie Chorsängerinnen und Chorsänger in die Evangelische Tagungsstätte Löwenstein nahe Heilbronn ein. Besonders angesprochen sind auch bei dieser Jubiläumswoche Musizierende für den Gesamtchor und das Orchester.

Abschlusskonzert der 39. Musikwoche Löwenstein am 26. April in der Kilianskirche in Heilbronn. Foto: Jakob Braun Gespielt und gesungen werden Werke von deutschen Komponisten aus Siebenbürgen, dem Banat und anderen Regionen Südosteuropas, unter anderem von Franz Limmer, Vinzens Maschek, Rudolf Lassel und Paul Richter. Auch der Jugendchor wird wieder eine wichtige Rolle bei der Musikwoche spielen. Das Abschlusskonzert findet am Samstag, 11. April, um 18.00 Uhr in der Kilianskirche Heilbronn statt.



„Die Musikwoche 2026 ist für uns eine ganz besondere“, sagt Organisatorin Bettina Meltzer. „Zum einen feiern wir ein Jubiläum: Zum sage und schreibe 40. Mal kommen Menschen aller Generationen im Geist der Musik zusammen. Natürlich werden wir dort auch auf die Musikwochen der vergangenen Jahrzehnte zurückblicken. Und das zusammen mit nicht nur vielen Teilnehmenden, die schon seit vielen Jahren – oder seit Jahrzehnten – Teil unserer Gemeinschaft sind. Sondern auch mit einigen, die früher als Kinder und Jugendliche dabei waren und heute mit ihren eigenen Kindern wiederkommen. Wie viele schöne Begegnungen haben uns die vergangenen Musikwochen bereitet und wie viel unbekannte Musik deutscher Komponisten aus Siebenbürgen und dem Banat haben sie zutage gefördert!



Zugleich sind wir froh, dass die Woche trotz großer finanzieller Herausforderungen wieder in der wunderbaren Tagungsstätte Löwenstein stattfinden kann, wo die Tagungsgebühren erheblich gestiegen sind. Dank zahlreicher Spenden, umfangreicher Förderung und einer neuen Staffelung der Teilnehmerbeiträge konnten wir der Preiserhöhung begegnen, ohne sie einfach an unsere Teilnehmenden weiterzugeben. Um die Musikwoche auch in Zukunft bewahren zu können, werden wir jedoch viele weitere Anstrengungen unternehmen müssen und können dabei jede finanzielle Hilfe gebrauchen. Ich freue mich, dass sich Teilnehmende gefunden haben, die sich für die Weiterführung der Musikwoche engagieren wollen und wir die Organisation der Löwensteiner Musikwoche in einem Team auf mehrere Schultern verteilt haben.“



Die künstlerische Gesamtleitung übernimmt zum vierten Mal der Temeswarer Dirigent Dr. Andreas Schein gemeinsam mit der Kantorin und Organistin Andrea Kulin. Weitere Dozenten sind Ilarie Dinu (hohe Streicher, Konzertmeister), Jörg Meschendörfer (tiefe Streicher, Salonorchester), Brigitte Schnabel (Kammermusik), Gerlinde Knopp (Kinderbetreuung), Michèle Becker (Holzbläser), Matthias Nassauer (Blechbläser), Agnes Dasch (Ensemblegesang), Liane Christian (Klavierkammermusik und Korrepetition), Christian Turck (Korrepetition) und Markus Piringer (Jugendchor). Die Leitung des Orgateams liegt in den Händen von Bettina Meltzer.



Zum Kursangebot der Musikwoche zählen Chor (mit Stimmbildung), Jugendchor, Orchester, Salonorchester sowie Gruppenunterricht für Violine, Viola, Violoncello, Holz- und Blechblasinstrumente, Gesang sowie Klavier/Klavierbegleitung. Einzelunterricht, auch im Fach Klavier, kann hingegen nicht angeboten werden. Kammermusikensembles können unter Betreuung der Dozentinnen und Dozenten musizieren. Die jüngsten Kinder werden während der Probenzeiten von Kammermusik, Chor und Orchester nicht nur betreut, sondern machen auch eigene musikalische Erfahrungen inklusive einer Aufführung während der Woche. Freizeitmöglichkeiten sind Spaziergänge, gesellige Abende sowie interne und externe Konzerte, ein schöner Kinderspielplatz ist vorhanden.



Während der Musikwoche finden auch die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzung der GDMSE statt. Anmeldung und Informationen: Bettina Meltzer, E-Mail: bettinette[ät]gmx.de. Anmeldeformular im Internet unter www.suedost-musik.de . Anmeldeschluss ist der 15. Januar.

