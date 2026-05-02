



2. Mai 2026

Viele helfende Hände beim Arbeitscamp auf Schloss Horneck

In unserem Siebenbürgischen Kulturzentrum Schloss Horneck gibt es viel zu tun. Dem Aufruf zum Arbeitscamp am 28. März folgten in diesem Jahr erfreulicherweise zahlreiche Mitglieder unseres Schlossvereins sowie Helferinnen und Helfer auch aus Gundelsheim vom Kulturverein „Kulturetta“ zur freiwilligen Gemeinschaftsarbeit.

Nachdem im letzten Jahr das Dach der Maschinenhalle gereinigt und repariert wurde, war diesmal die Entrümpelung innen angesagt. Für „Kulturetta“ wurden einige gut erhaltene Möbelstücke aussortiert. Der Rest an alten und kaputten Sachen wurde dann im bereitgestellten Container entsorgt. Und auch diesmal wurden viele Ideen geäußert, wie man diese bisher ungenutzten Räume der Maschinenhalle im Burggraben sinnvoll nutzen könnte. Abriss des Abstellschuppens. Fotos: Walter Boltres Ein weiteres Helferteam war mit Abriss und Entsorgung einer baufälligen Überdachung hinter der Maschinenhalle beschäftigt. Nun bietet sich den zahlreichen Spaziergängern auf diesem beliebten Rundweg über das Schlossgelände ein angenehmerer Anblick. Wenn diese Spaziergänger nun einen Blick auf das Dach der gegenüberliegenden Halle (früher zur Kohle und Brennstofflagerung genutzt) werfen, werden sie ebenfalls eine von Bewuchs gereinigte Fläche vorfinden. Die Mauer des Schlosseingangs konnte von starkem Efeu-Bewuchs befreit werden, so dass nun das älteste datierbare Objekt von Schloss Horneck, die Grabplatte Wernher von Hornecks, des zweiten Komturs von Schloss Horneck von 1305, wieder gut sichtbar ist. Entfernung von Bewuchs auf der Schlossmauer Für das Maifest mit Kultur und Flohmarkt am Samstag, den 2. Mai (siehe Flohmarkt und Tombola-Vorbereitungen Für das leibliche Wohl der fleißigen Helferinnen und Helfer war ebenfalls bestens gesorgt: Einige Teilnehmerinnen brachten selbstgebackenen Kuchen mit, wofür wir uns herzlich bedanken. Diese kleine Geste trug wesentlich zur angenehmen und gemeinschaftlichen Atmosphäre bei.



Unsere Arbeiten fanden bei kaltem, aber noch trockenem Wetter statt. Zum wohlverdienten Mittagsimbiss mit Leberkäs, Kartoffelsalat sowie danach Kaffee und Kuchen mussten wir uns aber in den Speiseraum des Schlosses zurückziehen. Bei aufkommendem Regen waren wir froh, alle geplanten Außenarbeiten abgeschlossen zu haben. Ein besonderer Dank gilt den Hauptorganisatoren Arno Drotleff, Doris Wagner-Prica und Duško Prica, die die Aktion mit großem Einsatz geplant und begleitet haben. Stühle und Möbel zur Weiterverwendung und Entsorgung bereitgestellt Da die Menge der Entrümpelungsgegenstände die Kapazität eines Containers deutlich überstieg, ist für den Herbst eine weitere Aktion vorgesehen. Darüber hinaus soll der Hausmeisterraum für zukünftige Nutzungen weiter ertüchtigt werden. Ein herzliches Dankeschön an alle für diesen Arbeitscamp-Einsatz auf Schloss Horneck und auf viele weitere helfende Hände in der Zukunft! Nachdem im letzten Jahr das Dach der Maschinenhalle gereinigt und repariert wurde, war diesmal die Entrümpelung innen angesagt. Für „Kulturetta“ wurden einige gut erhaltene Möbelstücke aussortiert. Der Rest an alten und kaputten Sachen wurde dann im bereitgestellten Container entsorgt. Und auch diesmal wurden viele Ideen geäußert, wie man diese bisher ungenutzten Räume der Maschinenhalle im Burggraben sinnvoll nutzen könnte.Ein weiteres Helferteam war mit Abriss und Entsorgung einer baufälligen Überdachung hinter der Maschinenhalle beschäftigt. Nun bietet sich den zahlreichen Spaziergängern auf diesem beliebten Rundweg über das Schlossgelände ein angenehmerer Anblick. Wenn diese Spaziergänger nun einen Blick auf das Dach der gegenüberliegenden Halle (früher zur Kohle und Brennstofflagerung genutzt) werfen, werden sie ebenfalls eine von Bewuchs gereinigte Fläche vorfinden. Die Mauer des Schlosseingangs konnte von starkem Efeu-Bewuchs befreit werden, so dass nun das älteste datierbare Objekt von Schloss Horneck, die Grabplatte Wernher von Hornecks, des zweiten Komturs von Schloss Horneck von 1305, wieder gut sichtbar ist.Für das Maifest mit Kultur und Flohmarkt am Samstag, den 2. Mai (siehe „Kultur und Flohmarkt“ - ein Maifest auf Schloss Horneck ), haben sich insbesondere einige Helferinnen dem Sichten und Aussortieren von gespendeten siebenbürgischen Gegenständen und dem Vorbereiten der Tombolapreise gewidmet. Mit viel Sorgfalt wurden unter anderem Stickereien, Trachtenpuppen, Lampen sowie kunsthandwerkliche Arbeiten aus Ton geprüft.Für das leibliche Wohl der fleißigen Helferinnen und Helfer war ebenfalls bestens gesorgt: Einige Teilnehmerinnen brachten selbstgebackenen Kuchen mit, wofür wir uns herzlich bedanken. Diese kleine Geste trug wesentlich zur angenehmen und gemeinschaftlichen Atmosphäre bei.Unsere Arbeiten fanden bei kaltem, aber noch trockenem Wetter statt. Zum wohlverdienten Mittagsimbiss mit Leberkäs, Kartoffelsalat sowie danach Kaffee und Kuchen mussten wir uns aber in den Speiseraum des Schlosses zurückziehen. Bei aufkommendem Regen waren wir froh, alle geplanten Außenarbeiten abgeschlossen zu haben. Ein besonderer Dank gilt den Hauptorganisatoren Arno Drotleff, Doris Wagner-Prica und Duško Prica, die die Aktion mit großem Einsatz geplant und begleitet haben.Da die Menge der Entrümpelungsgegenstände die Kapazität eines Containers deutlich überstieg, ist für den Herbst eine weitere Aktion vorgesehen. Darüber hinaus soll der Hausmeisterraum für zukünftige Nutzungen weiter ertüchtigt werden. Ein herzliches Dankeschön an alle für diesen Arbeitscamp-Einsatz auf Schloss Horneck und auf viele weitere helfende Hände in der Zukunft! Walter Boltres

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Arbeitscamp

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