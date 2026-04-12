



12. April 2026

„Kultur und Flohmarkt“ - ein Maifest auf Schloss Horneck

Zu einem besonderen Frühlingsfest lädt das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck für Samstag, den 2. Mai, von 11.00 bis 16.00 Uhr herzlich ein: „Ein Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“. Für beste Unterhaltung sorgen die Landshuter Tanzgruppe und das Karpaten-Express der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart, die diesen Tag musikalisch und kulturell bereichern. Zum Ausklang des Tages bieten wir auf der Schlossterrasse Getränke zum Sonnenuntergang bei entspannter DJ-Musik an (Sundowner mit Lounge Musik).

Frühlingshafter Blick auf die Schlossterrasse von Schloss Horneck beim Maifest 2025 des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck. Foto: Heidrun Negura Jahr für Jahr schätzen zahlreiche Gäste die gesellige Stimmung auf der Schlossterrasse, den beeindruckenden Ausblick über die Neckarlandschaft sowie das gemeinsame Willkommen-Heißen des Monats Mai. Für musikalische Stimmung sorgt die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart - Karpaten-Express, während die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe aus Landshut in farbenprächtigen Trachten schwungvolle Tänze präsentiert. Fleißige Helferinnen und Helfer aus der Kreisgruppe Heilbronn und vom Schlossverein verwöhnen die Gäste mit frisch gegrillten Mici und erfrischenden Getränken.



Auch auf dem Flohmarkt gibt es viel zu entdecken: Von Keramik über Bilder und Stickereien bis hin zu allerlei Trödelstücken wartet so mancher Schatz darauf, von neuen Besitzern gefunden zu werden. Wer das Schloss näher kennenlernen möchte, kann zudem an thematischen Führungen teilnehmen. Und bei der Tombola locken attraktive Preise zum Mitmachen (jedes Los gewinnt).



Ein herzliches Dankeschön gilt dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. in Bayern für die Unterstützung der Tanzgruppe Landshut, der Landesgruppe Baden-Württemberg für die Förderung der Blaskapelle sowie allen großzügigen Spendern für die hochwertigen Tombola-Preise.

Festprogramm am Samstag, dem 2. Mai • 11.00 Uhr: Trachtenaufmarsch der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Landshut, über die Schlossbrücke auf die Terrasse

• 11.05 Uhr: Begrüßung und Eröffnung Heidi Mößner, Vorsitzende des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., Schlossterrasse

• 11.10 -16.00 Uhr: „Mailieder und mehr…“, Blaskapelle Karpaten Express

• 12.00 Uhr: „Tanz im Mai“ - Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Landshut



Führungen mit Treffpunkt im Schlossinnenhof

• 13.00 Uhr: Bauliche Führung, historische Schlossführung, Themenwände und Siebenbürgen im Schlosshotel

• 14.00 Uhr: Historische Führung, bauliche Führung, Themenwände und Siebenbürgen im Schlosshotel

• 15.00 Uhr: Gastauftritt der Musikschule Gundelsheim

• 11-16 Uhr: Flohmarkt des Schlossvereins: Keramik, Bilder, Stickereien, Lampen und Trödel Informationsstand des Schlossvereins (auch Informationen über Dachsanierung)



Verkaufsstand des Schlossvereins

attraktive Tombola: Verkauf der Tombola-Lose bis 15.30 Uhr

• 14.30 – 16.00 Uhr: Herausgabe der Tombola Preise, Schlossaufgang

• ab 16 Uhr Sundowner auf der Schlossterrasse mit spritzigen Getränken des Schlosshotels und Lounge-Musik mit Dominik Jakobi von Radio Siebenbürgen



Weitere Angebote der Institutionen auf Schloss Horneck am 2. Mai:



Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum

• 14.00 Uhr und 15.30 Uhr Vorlesewerkstatt für Kinder und Familien: „Lauschen + Malen“ mit Barbara Warga, in Kooperation mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Anmeldung: kulturreferat[ät]siebenbuergisches-museum.de



Siebenbürgisches Museum

• Kostenloser Eintritt am 2. Mai

• 13.00 Uhr öffentliche Führung in der Kabinettausstellung „Kaspar Lukas Teutsch“

• 14.00 Uhr Eröffnung der Dauerausstellung zur Kirche

• 15.00 Uhr Führung zur Sonderausstellung „Aber du, Herr, machst mich frei...“ mit Helga Lutsch



Weitere Hinweise:



Bei sehr schlechtem Wetter fällt das Fest aus. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website



Für Gruppen ab 15 Personen und Reisebusse bitten wir um Anmeldung bis zum 20. April per E-Mail an info[ät]schloss-horneck.de oder telefonisch: (0 62 69) 4 27 56 19. Einzelbesucher benötigen keine Anmeldung. Wir freuen uns auf ein fröhliches Maifest und auf viele herzliche Begegnungen! Jahr für Jahr schätzen zahlreiche Gäste die gesellige Stimmung auf der Schlossterrasse, den beeindruckenden Ausblick über die Neckarlandschaft sowie das gemeinsame Willkommen-Heißen des Monats Mai. Für musikalische Stimmung sorgt die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart - Karpaten-Express, während die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe aus Landshut in farbenprächtigen Trachten schwungvolle Tänze präsentiert. Fleißige Helferinnen und Helfer aus der Kreisgruppe Heilbronn und vom Schlossverein verwöhnen die Gäste mit frisch gegrillten Mici und erfrischenden Getränken.Auch auf dem Flohmarkt gibt es viel zu entdecken: Von Keramik über Bilder und Stickereien bis hin zu allerlei Trödelstücken wartet so mancher Schatz darauf, von neuen Besitzern gefunden zu werden. Wer das Schloss näher kennenlernen möchte, kann zudem an thematischen Führungen teilnehmen. Und bei der Tombola locken attraktive Preise zum Mitmachen (jedes Los gewinnt).Ein herzliches Dankeschön gilt dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. in Bayern für die Unterstützung der Tanzgruppe Landshut, der Landesgruppe Baden-Württemberg für die Förderung der Blaskapelle sowie allen großzügigen Spendern für die hochwertigen Tombola-Preise.• 11.00 Uhr: Trachtenaufmarsch der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Landshut, über die Schlossbrücke auf die Terrasse• 11.05 Uhr: Begrüßung und Eröffnung Heidi Mößner, Vorsitzende des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., Schlossterrasse• 11.10 -16.00 Uhr: „Mailieder und mehr…“, Blaskapelle Karpaten Express• 12.00 Uhr: „Tanz im Mai“ - Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Landshut• 13.00 Uhr: Bauliche Führung, historische Schlossführung, Themenwände und Siebenbürgen im Schlosshotel• 14.00 Uhr: Historische Führung, bauliche Führung, Themenwände und Siebenbürgen im Schlosshotel• 15.00 Uhr: Gastauftritt der Musikschule Gundelsheim• 11-16 Uhr: Flohmarkt des Schlossvereins: Keramik, Bilder, Stickereien, Lampen und Trödel Informationsstand des Schlossvereins (auch Informationen über Dachsanierung)attraktive Tombola: Verkauf der Tombola-Lose bis 15.30 Uhr• 14.30 – 16.00 Uhr: Herausgabe der Tombola Preise, Schlossaufgang• ab 16 Uhr Sundowner auf der Schlossterrasse mit spritzigen Getränken des Schlosshotels und Lounge-Musik mit Dominik Jakobi von Radio Siebenbürgen• 14.00 Uhr und 15.30 Uhr Vorlesewerkstatt für Kinder und Familien: „Lauschen + Malen“ mit Barbara Warga, in Kooperation mit der Kulturreferentin für Siebenbürgen, Anmeldung: kulturreferat[ät]siebenbuergisches-museum.de• Kostenloser Eintritt am 2. Mai• 13.00 Uhr öffentliche Führung in der Kabinettausstellung „Kaspar Lukas Teutsch“• 14.00 Uhr Eröffnung der Dauerausstellung zur Kirche• 15.00 Uhr Führung zur Sonderausstellung „Aber du, Herr, machst mich frei...“ mit Helga LutschBei sehr schlechtem Wetter fällt das Fest aus. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website www.schloss-horneck.de und auf unseren Social-Media-Seiten.Für Gruppen ab 15 Personen und Reisebusse bitten wir umper E-Mail an info[ät]schloss-horneck.de oder telefonisch: (0 62 69) 4 27 56 19. Einzelbesucher benötigen keine Anmeldung. Wir freuen uns auf ein fröhliches Maifest und auf viele herzliche Begegnungen! Heidi Mößner

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Maifest

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