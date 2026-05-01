



1. Mai 2026

Größter Baumstriezel der Welt: Rekordversuch in Dinkelsbühl für einen guten Zweck

Ein spektakulärer Rekordversuch steht beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen auf dem Programm. Am Samstag, dem 23. Mai, soll in Dinkelsbühl der größte Baumstriezel der Welt gebacken werden.

Die Projektgruppe Haferland beim Baumstriezel-Probebacken am 26. April in München: Der zehn Meter lange Baumstriezel wird über den heißen Kohlen gebacken. Foto: Robert Krestel Das ehrgeizige Vorhaben wird von der Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert durchgeführt. Viele fleißige Hände, stundenlange Vorbereitungen und Arbeit werden nötig sein, um den Teig vor Ort zuzubereiten und die zehn Metter lange Welle, die nur an den beiden Enden abgestützt wird, aufzubauen und schließlich den Baumstriezel darauf zu backen. Etwa 13.00 Uhr wird der Baumstriezel neben der Schranne, vor dem neuen Gebäude des Deutschen Hofes (ehemalige Sparkasse), fertig sein und stückchenweise an Interessierte verteilt. Um Spenden wird gebeten, die zu hundert Prozent dem Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. zugutekommen, wie Werner Kloos gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung versicherte.



Das Projekt findet unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, statt, der die Verwirklichung durch eine private Spende mit ermöglicht hat.



Laut Karl-Heinz Brenndörfer (Heldsdorf) hat das beliebte Gebäck seinen Ursprung im Burzenland. Der Baumstriezel sei erst entstanden, nachdem der Zucker ein Massenherstellungsprodukt geworden war, nach dem Bau der Zuckerfabrik Brenndorf (Bod) im Jahre 1889. Das ehrgeizige Vorhaben wird von der Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert durchgeführt. Viele fleißige Hände, stundenlange Vorbereitungen und Arbeit werden nötig sein, um den Teig vor Ort zuzubereiten und die zehn Metter lange Welle, die nur an den beiden Enden abgestützt wird, aufzubauen und schließlich den Baumstriezel darauf zu backen. Etwa 13.00 Uhr wird der Baumstriezel neben der Schranne, vor dem neuen Gebäude des Deutschen Hofes (ehemalige Sparkasse), fertig sein und stückchenweise an Interessierte verteilt. Um Spenden wird gebeten, die zu hundert Prozent dem Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. zugutekommen, wie Werner Kloos gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung versicherte.Das Projekt findet unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, statt, der die Verwirklichung durch eine private Spende mit ermöglicht hat.Laut Karl-Heinz Brenndörfer (Heldsdorf) hat das beliebte Gebäck seinen Ursprung im Burzenland. Der Baumstriezel sei erst entstanden, nachdem der Zucker ein Massenherstellungsprodukt geworden war, nach dem Bau der Zuckerfabrik Brenndorf (Bod) im Jahre 1889. sb

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Baumstriezel, Projektgruppe Haferland

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