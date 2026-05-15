



15. Mai 2026

Jetzt gehört sie dazu: Ingeborg Schwörer ist 300. Mitglied im Schlossverein

Jede Mitgliedschaft stärkt das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. in seinen Kernaufgaben: siebenbürgische Kultur und Begegnung ermöglichen, das Schloss als Gebäude/Denkmal mit seinen Außenanlagen erhalten, somit die räumliche Heimat der wichtigsten siebenbürgischen Institutionen in Deutschland sichern und den Betrieb des Schlosses gewährleisten. Umso größer ist die Freude über das 300. Mitglied: Ingeborg Schwörer aus Lauffen am Neckar. Was sie bewogen hat, sich dem Schlossverein anzuschließen, verrät sie im Interview, das Heidrun Rau führte.





Als geborene Mediascherin, die 1972 ausgewandert ist und heute in Lauffen am Neckar lebt, kenne ich Schloss Horneck schon lange. Es liegt nicht weit von meinem Wohnort und ist ein beeindruckendes Gebäude, das da oben über dem Neckar thront. Meine inzwischen verstorbene Mutter war Mitglied im Hilfsverein Johannes Honterus und hatte vor, ins damalige Altersheim ins Schloss zu ziehen. Ich habe ihre Mitgliedschaft übernommen. Über die Siebenbürgische Zeitung habe ich dann die weitere Entwicklung verfolgt: wie der Hilfsverein 2015 Insolvenz anmeldete und ein neuer Verein entstand, der das Schloss erwarb und heute als Kultur- und Begegnungszentrum betreibt. Ich war auch öfter mit Gästen im Siebenbürgischen Museum, oder bei Konzerten von Ernst Irtel, der lange im Altenheim lebte – er war früher mein Musiklehrer.



Was war dann ausschlaggebend für Ihre Entscheidung?



Persönliche Ansprache. Ich saß mit Christa Andree, die sich im Schlossverein engagiert, beim Kaffee. Sie hatte die Vereinsnachrichten dabei und regte an, dass ich dem Verein ebenfalls beitreten könnte. Beim Durchblättern der Broschüre war ich sehr beeindruckt von dem Engagement, das hinter all den Veranstaltungen und Projekten spürbar war. Schließlich entdeckte ich einen Artikel über meinen Cousin, Frieder Schaser, der zu seiner Goldenen Hochzeit eine Spendenaktion zugunsten des Schlossvereins startete und das Team als Forstwirt auch ehrenamtlich unterstützt. Mein Mann und ich beschlossen, dem Schloss zum KulturTag im Advent einen Besuch abzustatten und eine Führung mitzumachen, sogar ins Zimmer Mediasch durften wir schauen. Wie schön die Zimmer, die früher recht dunkel waren, heute sind, mit welcher Liebe zum Detail alles hergerichtet ist – ich war hin und weg. Damit stand fest: Das muss ich unbedingt unterstützen, ich werde Mitglied. Wie es der Zufall wollte, war ich Mitglied Nummer 300. Beim KulturWochenende im März wurde ich dafür von Heidi Mößner mit einer Urkunde geehrt und bekam einen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen im Schloss.



Ingeborg Schwörer (rechts) wird von Heidi Mößner, der Vorsitzenden des Schlossvereins, mit einer Urkunde geehrt. Foto: Volker Plattner Wie haben Sie das KulturWochenende erlebt?



Weil mein Mann an dem Wochenende seinen 75. Geburtstag feierte, konnten wir nur am Freitag dabei sein, das war uns aber sehr wichtig. Ich habe Bekannte und einen früheren Schulfreund getroffen, alle waren sehr offen und herzlich. Ich dachte: Jetzt gehört man dazu! Wir haben die „musikalische Reise“ mit der Familie Bopp erlebt, und ich schwärme noch heute davon. Das Publikum ging so mit! Die Musiker studierten mit uns einen Kanon ein, umgemünzt auf Schloss Horneck – das war wie ein musikalisches Motto für dieses Vereinsleben. Wir sind ganz beschwingt nach Hause gefahren. Den Gutschein für die Übernachtung wollen wir dann bei unserem Hochzeitstag im Juni einlösen.



Zur Person: Ingeborg Schwörer stammt aus Mediasch und lebt heute mit ihrem Mann, einem Schwarzwälder, in Lauffen am Neckar. Den siebenbürgischen Traditionen ist sie bis heute verbunden. „Meine ganze Nachbarschaft weiß, was ein Szekler-Kuchen ist“, sagt sie. Sie war Lehrerin für Physik und Chemie und ist schon einige Jahre in Rente. Ihr Plan für diesen Sommer: mit Sohn und dessen Familie zweieinhalb Wochen lang Siebenbürgen erkunden.



Mitglied werden: Sichern Sie mit uns die Zukunft des Kultur- und Begegnungszentrums und schließen Sie sich dem Schlossverein an! Für die Beantragung öffentlicher Fördermittel, etwa für die Dachsanierung und weitere Maßnahmen, ist eine ausreichend hohe Mitgliederzahl im Verein erforderlich. Den Antrag auf Mitgliedschaft (ab 49 Euro im Jahr) können Sie auch online ausfüllen. Mehr Informationen: Frau Schwörer, welche Berührungspunkte hatten Sie zu Schloss Horneck, bevor Sie dem Schlossverein beigetreten sind?Als geborene Mediascherin, die 1972 ausgewandert ist und heute in Lauffen am Neckar lebt, kenne ich Schloss Horneck schon lange. Es liegt nicht weit von meinem Wohnort und ist ein beeindruckendes Gebäude, das da oben über dem Neckar thront. Meine inzwischen verstorbene Mutter war Mitglied im Hilfsverein Johannes Honterus und hatte vor, ins damalige Altersheim ins Schloss zu ziehen. Ich habe ihre Mitgliedschaft übernommen. Über die Siebenbürgische Zeitung habe ich dann die weitere Entwicklung verfolgt: wie der Hilfsverein 2015 Insolvenz anmeldete und ein neuer Verein entstand, der das Schloss erwarb und heute als Kultur- und Begegnungszentrum betreibt. Ich war auch öfter mit Gästen im Siebenbürgischen Museum, oder bei Konzerten von Ernst Irtel, der lange im Altenheim lebte – er war früher mein Musiklehrer.Was war dann ausschlaggebend für Ihre Entscheidung?Persönliche Ansprache. Ich saß mit Christa Andree, die sich im Schlossverein engagiert, beim Kaffee. Sie hatte die Vereinsnachrichten dabei und regte an, dass ich dem Verein ebenfalls beitreten könnte. Beim Durchblättern der Broschüre war ich sehr beeindruckt von dem Engagement, das hinter all den Veranstaltungen und Projekten spürbar war. Schließlich entdeckte ich einen Artikel über meinen Cousin, Frieder Schaser, der zu seiner Goldenen Hochzeit eine Spendenaktion zugunsten des Schlossvereins startete und das Team als Forstwirt auch ehrenamtlich unterstützt. Mein Mann und ich beschlossen, dem Schloss zum KulturTag im Advent einen Besuch abzustatten und eine Führung mitzumachen, sogar ins Zimmer Mediasch durften wir schauen. Wie schön die Zimmer, die früher recht dunkel waren, heute sind, mit welcher Liebe zum Detail alles hergerichtet ist – ich war hin und weg. Damit stand fest: Das muss ich unbedingt unterstützen, ich werde Mitglied. Wie es der Zufall wollte, war ich Mitglied Nummer 300. Beim KulturWochenende im März wurde ich dafür von Heidi Mößner mit einer Urkunde geehrt und bekam einen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen im Schloss.Wie haben Sie das KulturWochenende erlebt?Weil mein Mann an dem Wochenende seinen 75. Geburtstag feierte, konnten wir nur am Freitag dabei sein, das war uns aber sehr wichtig. Ich habe Bekannte und einen früheren Schulfreund getroffen, alle waren sehr offen und herzlich. Ich dachte: Jetzt gehört man dazu! Wir haben die „musikalische Reise“ mit der Familie Bopp erlebt, und ich schwärme noch heute davon. Das Publikum ging so mit! Die Musiker studierten mit uns einen Kanon ein, umgemünzt auf Schloss Horneck – das war wie ein musikalisches Motto für dieses Vereinsleben. Wir sind ganz beschwingt nach Hause gefahren. Den Gutschein für die Übernachtung wollen wir dann bei unserem Hochzeitstag im Juni einlösen.Ingeborg Schwörer stammt aus Mediasch und lebt heute mit ihrem Mann, einem Schwarzwälder, in Lauffen am Neckar. Den siebenbürgischen Traditionen ist sie bis heute verbunden. „Meine ganze Nachbarschaft weiß, was ein Szekler-Kuchen ist“, sagt sie. Sie war Lehrerin für Physik und Chemie und ist schon einige Jahre in Rente. Ihr Plan für diesen Sommer: mit Sohn und dessen Familie zweieinhalb Wochen lang Siebenbürgen erkunden.Sichern Sie mit uns die Zukunft des Kultur- und Begegnungszentrums und schließen Sie sich dem Schlossverein an! Für die Beantragung öffentlicher Fördermittel, etwa für die Dachsanierung und weitere Maßnahmen, ist eine ausreichend hohe Mitgliederzahl im Verein erforderlich. Den Antrag auf Mitgliedschaft (ab 49 Euro im Jahr) können Sie auch online ausfüllen. Mehr Informationen: www.schloss-horneck.de/mitgliedschaft

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Schlossverein, Mitglied, Mößner

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