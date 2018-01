Kommentare zum Artikel

Winter 1941 in Zeiden: „Heim ins Reich“ – was bedeutet das für die Siebenbürger Sachsen, die seit Jahrhunderten als Deutsche in Siebenbürgen leben und nun von den Nationalsozialisten vereinnahmt werden? Leontine Philippi, studierte Historikerin und scharfsinnige Chronistin von Zeiden, beobachtet die Veränderungen im Gefüge der Stadt, bricht mit ihrem Vertrauten aus Kindertagen, einem Arzt, der jetzt SS-Rekruten untersucht, und lässt sich den Mund nicht verbieten. Das Romandebüt von Ursula Ackrill, „Zeiden, im Januar“, war kaum erschienen und wurde schon für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. Gewonnen hat am 12. März zwar Jan Wagner mit seinem Lyrikband „Regentonnenvariationen“, aber der Bekanntheitsgrad der Debütantin Ackrill hatte da bereits einen gewaltigen Schub erfahren. mehr...

Artikel wurde 8 mal kommentiert.

1 • bankban schrieb am 24.03.2015, 15:06 Uhr: Danke für die durchaus kundige Rezension. Nur mit einer Passage bin ich nicht ganz einverstanden:

"Beim Lesen fragt man sich: Ist es wirklich so gewesen? Haben dieser und jener das eine oder das andere tatsächlich getan oder gesagt?"

Ich frage mich nämlich, ob man als Leser von Belletristik tatsächlich sich solche Fragen stellt und stellen kann. Müsste man nicht wissen, dass man an Literatur allenfalls die Frage stellen darf: "Könnte es wirklich so gewesen sein? Könnte dieser oder jene dies oder das tatsächlich so getan oder gesagt haben?" Ich finde, es ist ein substantieller Unterschied zwischen den zitierten Fragen und meinen Fragen. Denn für mich kommt es in der Literatur darauf an, dass die Autoren es als wahrscheinlich erscheinen lassen, dass etwas so und so gewesen sein könnte. Aber ich als Leser weiß, dass es eben doch auch anders gewesen sein könnte.

Diese Unsicherheit gilt es, auszuhalten und als (postmoderner) Leser weiß ich, natürlich, dass Literatur ein Spiel mit der Realität wie auch mit meiner (von mir selbst mitkonstruierten) Fiktion ist.

Beitrag am 24.03.2015, 15:08 Uhr von bankban geändert.

2 • orbo schrieb am 24.03.2015, 15:39 Uhr: "Thematisch interessant, aber sprachlich überfrachtet ist Ursula Ackrills Debüt. Keine leichte Lektüre also, kein Buch, das man mal an einem Nachmittag „runterlesen“ kann. Wer es dennoch tut, hat Stoff zum Nachdenken."

Offensichtlich. Und: schaden kann's ja nicht...

Danke für die aussagekräftige Buchbesprechung.

In einem Radio-Feature auf BR2 (danke siebenbuerger.de für den Programmhinweis) hat U.A. darauf hingewiesen, dass es natürlich ein Roman (und kein Sachbuch) ist, sie zum Thema recherchiert habe und es beadauere, den Charakter Leontine erfunden haben zu müssen, also ihn nicht forgefunden zu haben. Mag sein, dass ihre Recherchen ungenügend gewesen sind. Darüber nachdenken, kann man allemal.



3 • Äschilos schrieb am 24.03.2015, 15:49 Uhr: Bankban Sie zählen da epochentypische Merkmale des poetischen (oder bürgerlichen)Realismus des 19. Jahrhunderts auf (ca.1848-1890). Mit Postmoderne hat dieser Roman allerdings auch nicht viel zu tun.

Wer ist Doris Roth und wer ist Ursula Ackrill?

4 • orbo schrieb am 24.03.2015, 15:51 Uhr: "Wer ist Doris Roth und wer ist Ursula Ackrill?"

Offensichtlich: beide sind vom Fach. :-)

5 • Bäffelkeah schrieb am 24.03.2015, 21:20 Uhr: Wer auf Buch und Autorin neugierig geworden ist, hier noch eine Leseempfehlung:

Zeit Online bietet eine aufschlussreiche Buchbesprechung des rumäniendeutschen Dichters und Übersetzers Ernest Wichner:

"Stechen und draufgehen. Eine Welt am Abgrund: Ursula Ackrills erstaunlicher Debütroman 'Zeiden, im Januar' erzählt von einer siebenbürgischen Kleinstadt 1941 – zwischen Illusion und Gewalt."

Webadresse:

http://www.zeit.de/2015/05/ursula-ackrill-zeiden-im-januar



6 • Äschilos schrieb am 25.03.2015, 08:24 Uhr: Also dann fassen wir zusammen: Ursula Ackrill, geboren 1974 in Kronstadt, Siebenbürgen, Schulen in Hermannstadt (der derzeitige Präsident Rumäniens soll ihr Physiklehrer gewesen sein - laut Wichner), Studium der Germanistik und Theologie in Bukarest - laut Klappentext (welche Theologie?)

Weiterhin laut Klappentext der Erstausgabe des Romans: "...promovierte 2003 mit einer Arbeit über Christa Wolf an der University of Leicester. 2005 erwarb sie einen Master in Informationsmanagment und lebt heute als Bibliothekarin und Schriftstellerin in Nottingham".

Und Doris Roth ?

7 • Robert schrieb am 08.08.2015, 18:13 Uhr: Unser Landsmann und Literaturkritiker Georg Aescht lässt kein gutes Haar an dem Roman von Ursula Ackrill "Zeiden, im Januar". Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2014, 255 Seiten



Link: http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1019561-news-tipps/1000177-news/6871-es-orakelt-im-siebenbuergischen-burzenland