2 • Melzer, Dietmar schrieb am 29.09.2019, 10:30 Uhr:

Die Moderatorin war bestimmt aufgeregt und hat alles nur vom Blatt abgelesen und deswegen ist ihr der rumänische Name Agnita zuerst rausgerutscht. Sie hat das einfach begradigen können, in dem sie dann auch gleich den deutschen Namen Agnetheln hinterher gesagt hätte. Sie war einfach zu aufgeregt, versteht es bitte nicht schlecht. Ich weiß es darf nicht passieren, aber menschlich gesehen ist es passiert. Ansonsten hat sie alles gut gemacht, aber man hätte die Siebenbürger Sachsen etwas mehr zeigen können, finde ich.

als ich vor 2 Jahren bei den Burzenländer mit dabei war hatte ich das Gefühl, das ich in Siebenbürgen bin und nicht in München beim Oktoberfest.Fast 300 Landsleute in siebenbenbürgischer Tracht auf einen Haufen zu sehen, ist ein Genuss und der Weg ist zwar lang, die Tracht ist schwer, aber der Weg zum Festzelt ist dann schnell vorbei.....so das waren meine Erinnerungen ans Oktoberfest 2017 in München/Bayern...Dietmar