Diese Sätze

"Ob er schrieb oder zeichnete, dieser bescheidene Krösus der Kreativität frönte einer Wollust, die wenigen gegeben ist, an der er aber alle teilhaben lässt. Sie müssen sich nur darauf einlassen."

erinnern mich an ein Erlanger Poetenfest, da Oskar Pastior im Markgrafensaal aus seinem Werk las. Ich saß in der Loge unter fremden Leuten, von denen einige sich als Deutschlehrer outeten, und genoss nicht nur den herrlich melodischen Klang der vorgetragenen Texte, sondern auch das hörbar genussvolle Stöhnen einiger begeisterter Hörer in meiner Umgebung. Sowas habe ich anderswo noch nicht erlebt.



Vorgestern, als das gerade laufende Erlanger Poetenfest auf Bayern 2 angekündigt wurde, erwähnte der Moderator auch Oskar Pastior und spielte den Hörern eine Kostprobe vor: das (chemische) Periodensystem, so wie Pastior es sich singend schon als junger Mann zurechtgelegt hatte, um es sich zu merken. Ein Ohrenschmaus!