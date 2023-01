Die Stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Doris Hutter, langjährige Geschäftsführerin des Hauses der Heimat in Nürnberg, war am 12. Januar Gast in „Eins zu Eins. Der Talk“ im Rundfunkprogramm Bayern 2. Die komplette Sendung ist in der BR Radio App bei Bayern 2 nachzuhören und als Podcast verfügbar: https://www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-3048656.html. mehr...